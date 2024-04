Così Berlusconi porterà le fabbriche di auto elettriche cinesi in Italia

Il colosso cinese Dongfeng, azienda leader nella produzione di auto elettriche, si prepara a sbarcare in Italia con il benestare del governo e con l'aiuto della famiglia Berlusconi, che punta a coprire una fetta di mercato battendo sul tempo Stellantis. L'esecutivo starebbe da tempo lavorando con i cinesi per aprire una fabbrica da 100mila veicoli l'anno. A fare da facilitatore potrebbe essere Paolo Berlusconi, che ha investito nel 10 per cento delle quote di DF Italia, il rivenditore ufficiale dei suv elettrici di lusso del gruppo. La Pff, holding di Paolo Berlusconi e di sua figlia Alessia, il 21 febbraio scorso ha depositato l'atto costitutivo di DF Italia. Meno di due mesi dopo, al Salone del Mobile di Milano, c'era stata la prima uscita in pubblico con la presentazione dei modelli del marchio Voyah con cui il gruppo Donfeng debutterà in Italia: il suv elettrico Free, la monovolume Dream e il progetto di un'avveniristica auto a guida autonoma chiamato Icozy.

"Siamo felici di lanciare Voyah e i suoi nuovi modelli proprio a Milano in questi giorni così intensi, fatti di commistione tra design e tecnologia, lusso ed innovazione, ricerca e sostenibilità - aveva detto Bruno Mafrici, ceo di Dongfeng Italia e Car Mobility - Vogliamo raccontare attraverso le nostre creazioni come l'innovazione stia cambiando il concetto stesso di mobilità e quali siano i nostri progetti per un futuro che, come recita il claim scelto, sia appunto in armonia".

La "fabbrica cinese" in Italia

Ad alimentare le voci di un accorso con il governo Meloni era stato Qian Xie, responsabile per le attività europee di Dongfeng, in un'intervista a Bloomberg: il dirigente aveva parlato di "trattative iniziali" con l'esecutivo per avviare una produzione di veicoli in Italia. Lo stesso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando durante un convegno di Confcommercio aveva confermato l'interlocuzione con il colosso cinese, specificando, però, di aver avuto anche altri colloqui con diverse Case automobilistiche, non soltanto asiatiche. "I produttori di auto - aveva detto Urso - sono consapevoli che sulla via della reindustrializzazione europea sarà sempre più necessario produrre in Europa per il mercato europeo. Questo vale anche per le case automobilistiche che infatti stanno interloquendo con diversi Paesi europei per capire dove realizzare i propri stabilimenti per il mercato interno europeo". Dongfeng al momento nega l'esistenza di progetti industriali sul territorio italiano, ma come avviene spesso in questi casi quella dell'azienda cinese potrebbe essere una strategia decisa con un occhio ai mercati.