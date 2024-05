Paralizzato dopo un incidente: Mitsubishi condannata a pagare un risarcimento da un miliardo 

Un miliardo di dollari. È questa la somma stratosferica che la casa automobilistica giapponese Mitsubishi Motors dovrà pagare come risarcimento a un automobilista, rimasto tetraplegico dopo un incidente stradale con uno dei suoi veicoli. La condanna è stata emessa negli Stati Uniti, ma l'azienda è pronta a fare ricorso. La notizia è stata confermata dal colosso giapponese attraverso una nota: "Non accettiamo la sentenza riguardante la sua filiale nordamericana MMNA, e siamo pronti a ricorrere in appello".

Il processo, avviato nel 2018, riguardava un incidente stradale avvenuto l'anno precedente in Pennsylvania. Francis Amagasu, alla guida di una Mitsubishi 3000 GT, ha perso il controllo della sua vettura sportiva mentre tentava di sorpassare un veicolo che lo precedeva. Dopo il terribile schianto l'uomo è rimasto completamente paralizzato e ha deciso di fare causa alla casa produttrice. Adesso un tribunale di Filadelfia si è pronunciato a favore dell'automobilista, sostenendo la tesi portata avanti dalla moglie del signor Amagasu: le gravi ferite del marito erano state causate da un malfunzionamento della cintura di sicurezza, e quindi il produttore del veicolo doveva essere ritenuto responsabile. Una tesi contestata dalla Mitsubishi Motors, che ha sempre negato la possibilità di un difetto nel proprio veicolo.