L'Italia è tra i paesi in Europa dove parcheggiare costa meno

Buone notizie per gli automobilisti italiani. Secondo una recente indagine condotta da EasyPark Group, fornitore globale di soluzioni per la sosta, l'Italia si posizionerebbe tra i paesi più economici in Europa per quanto riguarda le tariffe per il parcheggio.

Lo studio, che ha analizzato il costo orario medio della sosta in 15 paesi europei, offre un panorama interessante sulle politiche di mobilità urbana nel nostro continente.

Con una tariffa media di sosta di 1,5 euro all'ora, l'Italia si colloca tra i paesi più convenienti, preceduta dal Portogallo (1,2 euro) e dalla Slovacchia (1,1 euro). Decisamente più elevati i costi in altre nazioni europee, in particolare nei Paesi Bassi e in Norvegia, dove gli automobilisti per parcheggiare si trovano a dover far fronte a tariffe medie di, rispettivamente, 4,1 euro e 4 euro all'ora, come potete vedere nella tabella sotto.

Paese Costo medio sosta/ora Slovacchia €1,1 Portogallo €1,2 Italia €1,5 Spagna €1,5 Repubblica Ceca €1,6 Austria €1,6 Slovenia €1,7 Belgio €1,8 Svezia €1,9 Finlandia €2,0 Francia €2,1 Germania €2,6 Danimarca €3,4 Norvegia €4,0 Paesi Bassi €4,1

Una marcata disparità quindi che in molti casi è strategica. Molte nazioni nord europee, ad esempio, adottano tariffe di parcheggio elevate per scoraggiare l'uso dell'automobile. In Italia invece si è scelto un approccio più soft permettendo ai cittadini di parcheggiare anche nei centri storici senza grandi costi aggiuntivi. Ma è una scenario che potrebbe cambiare a breve, anche nello Stivale.