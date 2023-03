Pichetto: "Governo per la neutralità tecnologica. Idrogeno e biocarburanti oltre all'elettrico"

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto ha partecipato alla due giorni di dibattiti promossi da #FORUMAutoMotive, incubatore di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità, svoltosi a Milano.

Pichetto si è rivolto ai rappresentanti della filiera della mobilità nel corso della tavola rotonda "Mobilità e futuro, è scontro con l’UE", rispondendo alle domande degli altri relatori sull'esigenza di avere una visione realistica dei cambiamenti in atto, privilegiando la neutralità tecnologica, le eccellenze industriali e l’indipendenza energetica.

Nei suoi interventi il Ministro ha evidenziato come il Governo sia "convinto che in futuro l’elettrico giocherà un ruolo significativo e su questa sfida l’Italia è oggi impegnata. L’elettrico non può però costituire l’unica alternativa e per questo abbiamo sostenuto a livello europeo che a noi non sta bene il divieto di immatricolazioni al 2035 di nuove vetture che non siano elettriche. Abbiamo chiesto di tenere conto anche di altre tecnologie, come l’idrogeno e i biocarburanti. Abbiamo un sistema produttivo, con diverse centinaia di migliaia di lavoratori complessivi, che deve essere accompagnato e un sistema distributivo che dovrà essere totalmente reimpostato".

Idrogeno e biocarburanti oltre all'elettrico

"Bisogna andare al di là delle tifoserie pro e contro l’elettrico - ha aggiunto Pichetto -. L’Unione Europea rappresenta un modello di consorzio in cui ognuno ragiona e porta avanti i propri interessi. Con la Germania stiamo portando avanti un confronto attivo, con l’obiettivo di affiancare alla tecnologia elettrica anche alternative come idrogeno e biocarburanti. Stupisce la retromarcia espressa da Frans Timmermans in alcune dichiarazioni pubbliche in Italia rispetto al futuro solo elettrico".

Il Ministro ha parlato anche di come migliorare il sistema di incentivi statalti: "Una valutazione sugli eco-incentivi, oggi in vigore, va fatta per renderli più efficaci; vanno costruiti su un disegno di mercato che punti alla decarbonizzazione, togliendo dalla strada euro 0-1-2"