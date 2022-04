Auto circola a fari spenti, la polizia la ferma ma al volante non c'è nessuno

Immaginate di essere uno zelante agente di polizia che vede commettere un'infrazione stradale sotto il proprio naso. Siamo certi che la prima cosa che fareste è precipitarvi a fermare il conducente del veicolo in questione per identificarlo ed eventualmente procedere a sanzionarlo.

Ed è proprio quello che, la notte dello scorso 1° aprile, è successo a due agenti della polizia di San Francisco, imbattutisi in un'auto che circolava a fari spenti. Intimato l'alt al guidatore, dopo essersi affiancati all'auto per chiedere spiegazioni, però, i due operanti si sono accorti con loro grande stupore che al posto di guida non c'era nessuno.

La vicenda, che in un primo momento avrebbe potuto far pensare al più classico dei pesci d'aprile, in realtà trova la sua spiegazione nel fatto che il veicolo fermato dai poliziotti era in realtà un'auto a guida autonoma della General Motors, appartenente alla flotta di Cruise, compagnia che offre appunto un servizio di "self-driving cars".

La curiosa scena è stata ripresa da un passante e il video dei due agenti che si avviciano all'auto per poi esclamare con estrema sorpresa "Ain't nobody in it" (letteralmente "Qui dentro non c'è nessuno!") è subito diventato virale.

Alla richiesta di fermarsi da parte degli agenti, l'auto di Cruise ha subito accostato, anche se qualche istante più tardi è ripartita improvvisamente per accostare nuovamente in una zona ritenuta più sicura, pochi metri più avanti, subito dopo aver superato l'incrocio.

Cruise ha attribuito le luci spente ad un errore umano, ma contestualmente ci ha tenuto a sottolineare come il veicolo abbia risposto bene al segnale di stop da parte delle autorità, che si sono poi messe in contatto con la compagnia tramite un numero dedicato.

Secondo quanto affermato in un tweet dalla compagnia, non è stata elevata alcuna contravvenzione da parte della polizia. L'episodio chiaramente ha scatenato l'ironia del web, generando moltissimi commenti divertenti da parte degli utenti sui vari social network. Tuttavia, oltre divertire, quanto accaduto a San Francisco, offre anche spunti di riflessione (soltanto qualche settimana fa a scatenare le polemiche erano state le Tesla che non si fermavano agli stop) su quanta strada ci sia ancora da fare prima di poter considerare sicura la guida autonoma.