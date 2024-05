Una giornata intera per immergersi nelle attività di ricerca e sviluppo alla base del funzionamento dei sistemi airbage promuovere l’importanza della sicurezza su due ruote, soprattutto in città. Dopo il successo riscosso in anteprima mondiale nell’ultima edizione di EICMA,TUCANO URBANO e In&motion lanciano insieme i nuovi gilet airbag AIRSCUD™ FLEX e AIRSCUD™ FLEX LADY, con una serie di workshop dedicatialla scoperta degli algoritmi di rilevazione e di attivazione dell'airbag.

Contribuire alla presa di coscienza dei pericoli e, di conseguenza, dell’importanza di proteggersi anche negli spostamenti brevi è la sfida che vede ancora impegnato il brand più pioneristico di MANDELLI.“Il PROTECH DAY è per noi un’occasione unica–spiega Florian Martin, direttore marketing del gruppo brianzolo–per continuare quella rivoluzione airbag che abbiamo iniziato nel 2021. Le nostre città continuano a essere troppo piene, soprattutto in estate, di motociclisti che si muovono senza nessuna protezione, del tutto ignari dei pericoli che si corrono, tra tram, pavé, cordoli, buche...Per questo, abbiamo voluto realizzare un evento che sensibilizzasse la stampa e gli enti del settore, e non solo, su questo tema, dando evidenza agli studi compiuti insieme a In&motion in materia di protezione e condividendo analisi basate sui dati di migliaia di rider in movimento sulle strade di tutto il mondo”.

Inizia così la rivoluzione airbag della primavera 2024. Con il nuovo AIRSCUD™ FLEX, già disponibile anche in versione LADY, TUCANO URBANO vuole convincere quanti più scooteristi e scooteriste possibili a non girare più in magliettaper le città accaldate dal sole nella bella stagione. Ed è per questo che il lavoro di ricerca e sviluppo del Mandelli LAB si è incentrato prima di tutto su massimizzare il comfort e sullo studio del fitting sia nella variante uomo che in quella donna interamente modellata sulle forme del corpo femminile. Dunque, il nuovo gilet airbag, con tecnologia In&motion integrata, risulta ancora più confortevole, più ventilato, più stiloso e, al tempo stesso, più pratico perché è lavabile. Non bastasse: è ancora più interessante nel prezzo, fattore questo estremamente importante in fase d’acquisto. AIRSCUDT MFLEX si posiziona infatti come il più accessibile dei sistemi airbag per le due ruote presenti sulmercato: 299,99 euro*.

“La nostra missione–spiega Rémi Thomas, CEO di In&motion–è salvare vite democratizzando il più possibilel 'airbag. Ed è per questo che puntiamo a innalzare sempre più i nostri livelli tecnologici, mantenendo un dialogo continuo con i nostri esperti, gli ingegneri, i medici e i tecnici che ogni giorno danno forma ai nostri sistemi di protezione.”

Il MASSIMO COMFORT

Tutto foderato in rete, AIRSCUD™ FLEX è realizzato in due tessuti ad alta tenacità: in rete di poliestere su petto e schiena a garanzia di ventilazione e leggerezza; in poliestere mechanical stretch su fianchi e spalle per assicurare leggerezza, comodità e una vestibilità perfetta in qualsiasi configurazione. Grazie alla certificazione CE in classe C(oversuit), lo si può infatti indossare in tre modi: 1.sotto a qualsiasi giacca da moto; 2.sopra alla propria giacca damoto o al proprio outfit, con in più il vantaggio di avere sia la massima sicurezza grazie alla costruzione antiabrasionesia la costruzione Water Resistant a protezione dell’area In&boxsia la massima ventilazione prodotta dalla rete; 3.sotto allo zaino (con un peso massimo di 8 kg). Ecco perché non ci sono scuse né d’inverno né d’estate per scegliere AIRSCUD™ FLEX.

IL MASSIMO STILE

A fare la differenza contribuisce anche il design. Le linee pulite, la scelta dei materiali e la cura di ogni minimo particolare rendono AIRSCUD™ FLEXun capo sobrio, elegante e confortevole per l’utilizzo quotidiano in ognicontesto, in perfetto stile TUCANO URBANO. Dunque, nessuna paura di girare per la città come un marziano.

LA MASSIMA SICUREZZA by In&motion

AIRSCUD™ FLEX sfrutta tutta la potenza dell’intelligenza artificiale sviluppata da In&motion, leader di mercato nello sviluppo di airbag autonomi. Gli ingegneri dell’azienda francese raccolgono e analizzano costantementei dati di migliaia di rider in movimento sulle strade di tutto il mondo, per un totale di200 milioni di chilometri e oltre10mila cadute, rilevate e studiate nei minimi dettagli. In questo modo, AIRSCUD™ FLEX mette a disposizione di tutti gli utenti nuove versioni sempre migliori dell’algoritmo di rilevamento e attivazione dell’airbag.Grazie a 7 sensori–3 accelerometri, 3 giroscopi e 1 GPS–l’algoritmo di rilevamento misura mille volte ogni secondo i parametri di utilizzo e, in caso di necessità, permette l’attivazione più veloce al mondo; in meno di 60millisecondi–neanche il tempo di un battito di ciglia–il sistema rileva il rischio e completa il gonfiaggio dell’airbag, con una copertura totale delle aree vitali: torace, addome, collo e colonnavertebrale. Per questo AIRSCUD™ FLEX risulta essere l’airbag ideale negli spostamenti quotidiani, quando il pericolo è più che mai imprevedibile. Sono inoltre disponibili diversi algoritmi che ottimizzano il funzionamento di AIRSCUD™ FLEX in base alle condizionidi utilizzo: Street per chi usa le due ruote tutti giorni, Adventure per l’avventura off-road e Trackper divertirsi in pista. È sufficiente scegliere, attraverso l’appMy In&box, il piano di abbonamento più adatto alle proprie esigenze, a partire da 10€ al mese, se si sceglie il piano annuale (120€ all’anno); 12€ al mese (sospendibile per un massimo di 4 mesi a 4€ al mese), se si opta invece per quello mensile. Altrimenti, si può acquistare direttamente la In&box a 400€.

LA CHIAMATA D’EMEREGENZA AUTOMATICA BY Liberty Rider

Compreso nell’abbonamento–grande novità di quest’anno–è il servizio integrato di Liberty Rider che, in caso di incidente, geolocalizza l’utente e chiama in automatico i soccorsi direttamente dall'app My In&box. Davvero, un’ulteriore garanzia di sicurezza.

MARCO MELANDRI BRAND AMBASSADOR

Chi meglio di uno dei più amati piloti italiani di MotoGP e Superbike per promuovere la cultura della sicurezza sudue ruote? TUCANO URBANO ha scelto MARCO MELANDRI, campione del mondo nel 2002 nella categoria 250cc, come testimone della nuova campagna video dedicata a AIRSCUD™ FLEX. Protagonista della clip è la giungla urbana dove si corrono molti più rischi che in pista. Ma per non rischiare la pelle non è necessario mettersi la tuta di pelle. Basta AIRSCUD™ FLEX! Parola diMelandri.