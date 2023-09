Auto italiane troppo vecchie e inquinanti, il Governo pensa a rimodulare gli incentivi

In Italia circolano oltre 11 milioni di veicoli inquinanti (Euro 0-1-2-3). Un numero ancora troppo alto, che rappresenta un problema in termini di salute e sicurezza.

A tal proposito il ministro delle Imprese e del Made in Italy Alfredo Urso ha comunicato l'intenzione del governo di rimodellare la struttura del programma d'incentivi. L’Italia ha previsto di spendere 650 milioni di euro all’anno dal 2022 al 2024 per incentivi per le persone che acquistano auto a zero e a basse emissioni.

"Dobbiamo agire, ne siamo consapevoli, lo stiamo facendo - ha detto Urso al parlamento -. Nel quadro dell'accordo del tavolo automotive è nostra intenzione aumentare gli incentivi per consentire a chi ne ha veramente bisogno, ossia i possessori di auto 0-1-2-3, di poter migliorare il parco circolante". L’Italia è in ritardo rispetto agli altri principali paesi europei in termini di immatricolazioni di veicoli completamente elettrici e finora ha finanziato l’acquisto di auto completamente elettriche e ibride plug-in ma anche di quelle a combustione interna di ultima generazione.

Secondo Urso, una revisione del quadro degli incentivi automobilistici dovrebbe sostenere sia il passaggio a veicoli più rispettosi dell'ambiente sia la produzione automobilistica nazionale. "La sfida che abbiamo davanti è riuscire a individuare una revisione degli incentivi, che deve da una parte favorire il passaggio a veicoli più sostenibili ambientalmente, e dall'altra incentivare la produzione nazionale. I conti degli incentivi, per il rinnovo del parco auto, fatti fino a ora ci dicono che l'80% è andato ad auto prodotte all'estero e importate in Italia", ha aggiunto il ministro.

La revisione degli incentivi dovrebbe far parte dei colloqui che il governo sta attualmente tenendo con Fiat Stellantis, l’unica grande casa automobilistica in Italia, relativamente a un ampio piano fino al 2030 per sostenere l’industria automobilistica del Paese. L'obiettivo, dunque, non è solo quello di velocizzare il rinnovo del vetusto parco circolante italiano, ma anche di dare impulso la produzione italiana, dato che la maggior parte degli incentivi è stato speso nell'acquisto di autovetture prodotte all'estero.

Ad ogni modo, Urso non è entrato nel merito di come il Governo intenda intervenire. Una delle ipotesi è che si possa decidere di destinare una parte dei fondi non utilizzati per le elettriche e le ibride plug-in verso il fondo dedicato alle vetture Euro 6, terminato ormai da diversi mesi, ma al momento è solo un'ipotesi e solo tra qualche tempo sarà più chiaro come intenda muoversi l'esecutivo.