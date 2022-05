Noleggio auto: costi più alti fino al 67% rispetto al 2021

Con l'avvicinarsi della stagione estiva sono molti gli italiani intenti a pianificare in anticipo le vacanze, così da approfittare delle offerte più vantaggiose e rientrare nel budget disponibile, sempre più ristretto.

Uno degli ostacoli che potrebbe rovinare i programmi delle famiglie è quello dei rincari, e non parliamo soltanto di quelli che riguardano i costi dell'energia e dei carburanti, ma anche del noleggio auto.

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, dopo aver già segnalato forti aumenti lo scorso anno, è tornato ad aggiornare il monitoraggio dei costi del noleggio auto presso le principali mete turistiche, sollecitato anche da molte segnalazioni inviate dai cittadini che denunciavano aumenti incredibili.

Nella settimana dal 20 al 26 giugno, il noleggio di un’automobile (utilitaria di media grandezza a benzina) senza assicurazione supplementare e accessori, costa 634,52 Euro, circa il 67% in più rispetto al prezzo registrato nella stessa settimana di giugno del 2021 a questo si aggiunge il contemporaneo aumento del prezzo del carburante dovuto alla crisi bellica e aggravato dalle speculazioni in atto.

Guardando i dati nel dettaglio emerge che i costi più elevati vengono applicati a Bari, Palermo, Catania, Olbia ed Alghero, mentre i rincari maggiori si hanno presso le stazioni e gli aeroporti di Milano, Torino, Roma e Napoli (con aumenti anche del 100% rispetto a giugno 2021).

In considerazione di rincari definiti "incredibili", Federconsumatori ha già manifestato l'intenzione di inviare un'ulteriore segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all’Autorità di regolazione dei trasporti, invitandole ad approfondire le ragioni e le dinamiche di tali sproporzionati prezzi e ad intervenire per limitare le speculazioni in atto, che gravano sulle famiglie e danneggiano un settore, quello del turismo, già fortemente compromesso dalla pandemia.