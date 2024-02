Auto elettriche che prendono fuoco, come stanno davvero le cose

Era stata appena consegnata dal concessionario l'auto elettrica - una Renault Zoe - che ha preso improvvisamente fuoco nel parcheggio di una azienda di Rimini. Un rogo improvviso e inspiegabile su cui i vigili del fuoco hanno aperto un'inchiesta dopo aver - con fatica - spento le fiamme (come si vede nel video qui sotto). Quanto avvenuto nella serata di martedì 13 febbraio è solo l'ultimo di alcuni casi recenti di auto che prendono fuoco che hanno riaperto il dibattito sulla sicurezza delle autovetture di ultima generazione.

Lo scorso 3 febbraio 2024 sulla via Emilia, nel piacentino, un uomo è alla guida della sua nuova Bmw 350 ibrida. Si accorge che qualcosa non va per il verso giusto e fa appena in tempo a scendere: la vettura prende immediatamente fuoco. Non gli rimane che chiamare i vigili del fuoco e osservare le fiamme divorare la sua macchina.

Il giorno prima, sull'autostrada A4 in direzione Brescia, a prendere fuoco è invece una bisarca che trasporta vetture elettriche. Ignote, anche in questo caso, le cause dell'incendio.

Tutti episodi che riportano alla ribalta della cronaca un tema che è sempre più sentito dai consumatori: quanto sono sicure le auto elettriche e ibride?

Ogni cinquanta auto termiche va a fuoco un'auto elettrica

"Il dato più attendibile è quello delle assicurazioni, che sono interessate a prevenire i sinistri stradali - ci racconta il professore Federico Bella, ordinario del Politecnico di Torino e tra i massimi esperti di tecnologie legate alle batterie in Italia - e questi dati, nei paesi scandinavi o negli Stati Uniti d'America, dove l'auto elettrica è molto più diffusa che da noi, ci indicano un rapporto di uno a cinquanta tra i roghi dei veicoli elettrici e termici. Sui presunti rischi dell'elettrico la discussione potrebbe anche finire qui".

Quando si parla di incendi di veicoli elettrici bisogna stare attenti a distinguere il rogo delle componenti da quelli delle batterie che ne costituiscono l'alimentazione. Inquadrati in quest'ottica i dati sono ancora più confortanti. Gli esperti australiani di Ev-Fire, riportano 393 casi accertati in cui le batterie di vetture elettriche hanno preso fuoco: si tratta di numeri a livello globale e dal 2010. Un numero piuttosto esiguo, anche considerando che molti dei veicoli che circolavano più di 10 anni fa, erano dei prototipi.

Per la maggior parte di questi incendi non è stata trovata una causa definita, ma alcuni si sono verificati in seguito a urti violenti. Anche in questo caso va fatta chiarezza. E l'esempio più rassicurante viene paradossalmente da una tragedia. Lo scorso 3 ottobre un bus elettrico cade da un cavalcavia a Mestre: lo schianto provoca una carneficina. All'impatto con il suolo il mezzo prende fuoco e molti pensano che la causa siano le batterie elettriche posizionate sul tetto del veicolo.

In realtà ad andare a fuoco è l'impianto elettrico a bassa tensione, quello comunemente usato per le luci o i riscaldamenti. Il pacco batterie rimane integro evitando così conseguenze peggiori. E la ragione non è scontata: "Nel caso del trasporto pubblico i pacchi batteria sono inscatolati in contenitori d’acciaio isolati con azoto, e non aria. L'azoto è un materiale che non brucia. In quella tragedia abbiamo la riprova della loro sicurezza; con un motore termico, anche alimentato a idrogeno o biocombustibili, sarebbe andata peggio" sottolinea il professor Federico Bella.

Ma perché una batteria al litio può prendere fuoco e come?

Cos'è il "thermal runaway" e cosa succede quando prende fuoco una batteria al litio

Cominciamo a familiarizzare con un espressione inglese: "thermal runaway". Con questo termine si indica un aumento improvviso e repentino della temperatura che sale in un punto localizzato della batteria e innesca una reazione a catena che va a infiammare i componenti. Può verificarsi in caso di impatti molto violenti o di pesante surriscaldamento. Parliamo però di due casi limite. Nel caso del surriscaldamento la batteria dovrebbe venire a contatto, ad esempio, con materiale incandescente.

Per prevenire le conseguenze degli impatti invece, in laboratorio viene effettuato il cosiddetto test del chiodo. "Si inserisce un chiodo in una batteria per simulare cosa succede quando un automobilista si schianta contro un muro e la schiaccia. Si produce così un cortocircuito e si studia il termal runaway proprio per migliorare la sicurezza dei componenti" spiega il professore Bella.

Ma non solo, per evitare che le batterie al litio abbiamo difetti, dopo la fabbricazione vengono caricate e scaricate per giorni prima di essere messe in commercio, proprio per verificarne l'affidabilità.

E nel caso (raro) che questa batterie prendano fuoco, le conseguenze sono molto diverse da quelle di un incendio innescato da un auto termica: "In quel caso il serbatoio è uno, quindi la combustione è immediata - spiega a Today.it Federico Bella - il pacco batteria delle auto elettriche è formato da tantissime celle parallele. Questo vuol dire che all’inizio si ha una sola fiammella e che c'è tempo, prima che il fuoco divampi, di fare qualcosa. Un particolare che fa la differenza".

A rendere sicure le batterie non c'è solo la materia di cui sono composte, ma anche l'ingegneria. Le moderne auto elettriche (e ibride) sono dotate di sensori e di sistemi informatici di gestione in grado di rilevare anomalie e disattivare la batteria in caso di guasti. Ma se si guarda bene alle statistiche delle assicurazioni si nota un'anomalia.

Perché le auto ibride sono più a rischio

Per accorgersene tocca guardare a uno studio di AutoinsuranceEZ, compagnia americana che si occupa della comparazione delle offerte assicurative nel settore auto. L'azienda ha elaborato dati governativi del 2020 prendendo in considerazione circa 215.636 roghi verificatisi negli Stati Uniti (spesso a causa di incidenti) per tipologia di veicolo. E i risultati li potete vedere sotto.

Le auto che hanno preso maggiormente fuoco sono state le ibride, con un rapporto di oltre 3mila ogni 100.000 vendite, quindi più delle auto termiche. La percentuale dei roghi delle vetture elettriche è invece irrisoria se paragonata con le altre due voci. Le statistiche americane sono state contestate da alcuni addetti ai lavori per i dati raccolti e la metodologia utilizzata (non è indicato, ad esempio, cosa viene classificato come "incendio"), ma rappresentano tuttora uno dei pochi studi pubblici sul tema.

Un report più recente, relativo al 2022, con dati raccolti dalla Swedish Civil Contingencies Agency confermano un numero esiguo di incendi delle vetture elettriche e ibride: per esattezza lo 0,004% contro le 0,08% di quelle termiche a diesel o benzina. E soprattutto ci mostrano che, all'aumentare delle auto elettriche circolanti, il rischio incendio non aumenta. Almeno così è successo in Svezia.

Quel che è certo è che, in assenza di dati certi, i fattori di rischio nelle auto ibride sono molto probabilmente superiori di quelli nelle auto elettriche. "La caratteristica delle auto ibride è di avere due motori e due tecnologie in una sola vettura, e questo accresce ovviamente i fattori di rischio - osserva Federico Bella - in più si tratta di autovetture spesso più pesanti, quindi anche il materiale combustibile è maggiore".

Ma c'è un aspetto che potrebbe influire su questo fenomeno: il surriscaldamento della batteria. "Il motore termico scalda molto e se c’è vicino un pacco batteria, tutto questo non fa di certo bene alle componenti, si pensi ad esempio a quanto si può scaldare un auto termica dopo un lungo viaggio in autostrada. Sottolineo però che parliamo di casi limite e che le auto ibride circolanti sono sicure, e che, in caso di anomalie, c'è una sofisticata tecnologia ingegneristica di rilevazione".

Cosa ci insegnano gli incendi delle e-bike e dei monopattini elettrici

Un discorso a parte va invece fatto per altri veicoli elettrici come monopattini e bici elettriche. Anche nel loro caso la sicurezza è aumentata di molto negli ultimi anni, ma gli episodi di incendi spontanei non sono rarissimi. E oggi questi mezzi sono vietati nei trasporti pubblici londinesi.

Un apparente controsenso che però ha una spiegazione: "Per queste tecnologie i rischi derivano essenzialmente dagli strumenti di ricarica - sottolinea il professor Bella - quelli che si utilizzano a volte possono non essere consoni, ma vengono acquistati perché più economici. Gli effetti possiamo vederli anche con i nostri telefonini: se l'intensità di corrente non è adeguata la batteria si surriscalda e si deteriora e, in casi limite, potrebbe anche originare incendi".

Una dinamica ovviamente più diffusa per i mezzi "leggeri", ma che potrebbe costituire problemi anche se si applica nel caso a un auto elettrica con conseguenze disastrose. Un tema su cui, nella larga diffusione di device elettronici utilizzati anche per la mobilità urbana, bisognerà fare sempre di più educazione.