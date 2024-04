Rivoluzione nel Settore Automotive: Nuove Sfide e Innovazione ad Automotive Forum LIVE

Automotive Forum LIVE si configura come un momento importante per tutti gli stakeholder del settore automotive, offrendo una panoramica delle tendenze emergenti e delle strategie vincenti.

In un mondo in rapida evoluzione, l'adattabilità e l'innovazione emergono come pilastri fondamentali per il successo. Questa è la visione al centro della terza puntata della quinta stagione di Automotive Forum LIVE

L'Importanza dell'Innovazione nel Settore Automotive

L'industria automotive è testimone di cambiamenti rivoluzionari, spinta da un'innovazione continua e da una crescente necessità di sostenibilità. In questo contesto dinamico, solo coloro che accettano nuove sfide con un approccio positivo possono aspirare a crescere e svilupparsi.

Marina Alfier ed Eva Carpenedo hanno introdotto alcune delle startup più promettenti nel settore automotive che saranno presenti il 14-15-16 maggio 2024 presso i padiglioni 11-12 di Veronafiere per la 22^ edizione di Automotive Dealer Day. Queste giovani imprese, con le loro idee disruptive, sono pronte a ridefinire il panorama del business automotive.

Un Dialogo tra Esperti

Il dibattito è stato arricchito da un dialogo tra figure di spicco come Daniele Maver, ex dirigente di Jaguar Land Rover Italia e attuale docente in prestigiose business school. Nell’intervista intitolata "Confessioni di un manager automotive nell’era delle sfide della mobilità", condotta da Leonardo Buzzavo, docente all'Università Ca' Foscari e coordinatore tematico di Automotive Dealer Day, si è discusso di mobilità sostenibile, sviluppo urbano e la collaborazione tra settori pubblici e privati offrendo spunti profondi e soluzioni innovative.