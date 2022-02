Maxi sciopero dei trasporti: il 25 febbraio bus, metro e tram a rischio per 24 ore

Venerdì 25 febbraio a rischio autobus, metro, tram e treni del trasporto pubblico locale per uno sciopero nazionale di 24 ore che interesserà tutte le città d'Italia. La mobilitazione è stata indetta dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri mentre le organizzazioni sindacali S.l.m. Fast Confsal e Confail Faisa hanno proclamato uno sciopero nazionale della durata di 4 ore (dalle 8.30 alle 12.30). Esclusi dalla protesta i lavoratori di Trenitalia e il trasporto aereo.

Venerdì 25 febbraio sciopero nazionale del trasporto pubblico locale: le motivazioni della protesta

I lavoratori del trasporto pubblico locale incroceranno le braccia per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl) e per chiedere il miglioramento delle condizioni lavorative. "Dopo il precedente sciopero dello scorso 14 gennaio le aziende del settore, rappresentate dalle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav - denunciano i sindacati - non hanno nemmeno dimostrato la buona volontà di procedere ad una convocazione per individuare un percorso concreto e risolutivo, segno evidente della volontà di rinviare quanto più possibile la soluzione della controversia e il confronto per il rinnovo del Ccnl".

Lo sciopero dei trasporti a Roma e Milano

A Roma l'agitazione è in programma dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio e interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord e anche le linee date in subaffidamento ad altri operatori) e le linee bus gestite dalla Roma Tpl. A rischio, nelle stesse ore, anche i bus regionali della Cotral. Regolarmente in servizio le linee bus S13 e S15. A rischio il servizio notturno. Durante lo sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie presenti in alcune stazioni della rete metroferroviaria di Atac. I parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Nella città di Milano, invece, lo sciopero interesserà le linee ATM dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio. L'agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio della Funicolare Como-Brunate, gestito da Atm, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Possibili disagi sono stati annunciati anche da Trenord: per i treni saranno garantite le fasce orarie dalle 6 e le 9 e dalle 18 alle 21.