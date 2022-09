Come funziona il nuovo alcol test per noleggiare il monopattino

La novità, se prendesse piede, sarebbe impattante. Alcol test per i monopattini: a spingere in questa direzione è Bolt, startup di micromobilità che conta oltre 100 milioni di clienti in 45 Paesi e in 500 città in Europa e Africa.

Gli utenti devono superare un test non appena provano a scansionare il codice QR sui monopattini. Un test che verifica la velocità di reazione: in pratica chi vuole noleggiare un monopattino deve toccare le immagini che appaiono sullo schermo dello smartphone abbastanza velocemente: se non lo si riesce a fare (e si presuppone che uno alticcio non vi riesca, è stato studiato proprio per quello scopo) il noleggio si blocca e arriva una nota informativa sulla sicurezza stradale.

Si tratta di una novità unica per il settore, appena lanciata, e magari replicabile da altre aziende e startup di micromobilità. Per adesso l'obbligo per gli utenti di doversi sottoporre all’alcool test prima di mettersi alla guida di un monopattino Bolt c’è per ora nelle ore notturne (00:00-04:00) del venerdì e del sabato. Il servizio potrebbe essere esteso: sembra una buona idea ridurre il numero degli utenti che guidano sotto l'effetto di alcool o droghe. Bolt afferma di avere un solo incidente per 80,000 km percorsi e si vanta di essere "uno degli operatori di monopattini più sicuri al mondo".

Con l’enorme diffusione del mezzo negli ultimi due anni, l’atteso report ACI-Istat sugli incidenti stradali in Italia nel 2021 ha registrato una vistosissima crescita dei sinistri con i monopattini elettrici, passati da 564 nel 2020 a 2.101 nel 2021. Va però evidenziato che l’Istat ha iniziato a rilevare gli incidenti dei monopattini elettrici solo a partire da maggio 2020, per cui il dato di 564 sinistri riferiti a quell’anno è parziale. I numeri in ogni caso sono in aumento.