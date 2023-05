Strage quotidiana di pedoni e ciclisti: quanti morti dal 1º gennaio a oggi

Nei giorni scorsi ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, ha presentato due importanti report, fotografando la situazione degli incidenti mortali che hanno coinvolto pedoni e ciclisti dall'inizio del 2023, avvalendosi dei dati raccolti dall'Osservatorio Pedoni e dall'Osservatorio Ciclisti.

Per quanto riguarda i pedoni, dal 1° gennaio all'8 maggio 2023, si contano 140 decessi (dato parziale che non tiene conto dei gravi feriti che molto spesso perdono la vita in ospedale, anche a distanza di mesi). Istat infatti conta solo i decessi nei primi trenta giorni dal sinistro.

Per molti dei pedoni deceduti, l'appuntamento col destino è avvenuto nel luogo che dovrebbe essere più sicuro, ossia sulle strisce pedonali dei centri urbani, nonostante sia prevista la perdita di 8 punti dalla patente in caso di mancata precedenza da parte dei conducenti di veicoli.

La maglia nera spetta al Lazio dove si contano 32 decessi (quasi un quarto del totale) di cui ben 18 a Roma, gli ultimi due avvenuti nei primi giorni di maggio. Seguono l'Emilia Romagna e la Lombardia con 16 decessi e la Campania con 13.

Suddivisi per mese sono avvenuti 51 decessi a gennaio, 36 a febbraio e 31 a marzo e 18 nel mese di aprile, che ha avuto un trend migliore rispetto ai tre mesi precedenti. Quattro i decessi accertati a maggio. Sono morti 95 uomini e 45 donne.

Dal report Asaps emerge come gli anziani siano gli utenti della strada più indifesi: ben 63 dei pedoni deceduti, infatti, avevano più di 65 anni. Purtroppo 7 pedoni avevano meno di 18 anni, di cui due deceduti ad aprile.

Ciclisti: in Lombardia il più alto numero di omicidi stradali

L'Osservatorio Ciclisti di Asaps, dal 1° gennaio al 8 maggio 2023 ha contato 41 decessi tra questi utenti vulnerabili, un dato che segna un lieve miglioramento rispetto agli ultimi due anni. Sono avvenuti 10 decessi a gennaio, 5 a febbraio, 7 a marzo, 14 ad aprile e 5 a maggio, evidenziando un trend in crescita con l'arrivo della primavera.

Il più alto numero di ciclisti uccisi per strada (12) appartiene alla Lombardia, seguono Lazio (6), Emilia Romagna (4) Toscana e Veneto (3). Si tratta di 35 uomini e 6 donne. Tra i deceduti, 17 ciclisti avevano più di 65 anni di età.

Sia per quanto riguarda i sinistri mortali che hanno coinvolto pedoni, sia per quelli riguardanti i ciclisti, Asaps sul proprio sito ha attivato la geolocalizzazione dei sinistri stradali mortali in Italia con il dettaglio delle vie, l'età del pedone e il veicolo investitore.