World Car Free Day, sondaggio di Moovit e Trainline: gli utenti preferiscono metropolitane e treni

L’innalzamento del costo del carburante è un tema di attualità che coinvolge tantissime persone che quotidianamente si interrogano su come ridurre l’utilizzo di mezzi propri e di conseguenza anche la propria impronta di carbonio. In occasione del World Car Free Day del 22 settembre, Moovit, app per i mezzi pubblici attiva in oltre 300 città in Italia, e Trainline, app leader per la prenotazione di treni e pullman, condividono i risultati di un sondaggio 1 condotto tra gli utilizzatori frequenti dei mezzi pubblici nelle grandi aree urbane italiane con l’obiettivo di esplorare abitudini di viaggio, preferenze e scenario della mobilità urbana.

Ne emerge come il mezzo preferito dai pendolari per gli spostamenti in centro città sia sicuramente la metropolitana, indicata dal 52% degli intervistati, seguita dall’autobus (27%). Le preferenze cambiano quando la necessità è quella di muoversi verso le aree meno centrali o tra città diverse: in questo caso è il treno il mezzo favorito, per il 36% dei rispondenti.

Il secondo posto sul podio, con uno stacco di dieci punti percentuali, è occupato dai mezzi privati (26%), seguito dalla metropolitana (14%). È interessante notare come i pendolari siano ormai abituati a verificare lo status del proprio viaggio (ad esempio il tempo di arrivo del mezzo alla fermata, ritardi o cancellazioni) tramite app: il 64% dei rispondenti dichiara di farlo sempre e il 26% lo fa occasionalmente. Il caro benzina sta avendo un impatto notevole sulle scelte dei pendolari: solo il 34% non si considera condizionato da questi aumenti. Al contrario, il 39% dichiara di spostarsi più di frequente con i mezzi pubblici (principalmente autobus urbani 36,5% e metropolitana 25,6%) e il 19% valuta con più attenzione le alternative al mezzo privato. L’8% decide di spostarsi di meno o rinunciare ad alcuni spostamenti. Anche il treno si attesta come uno dei tre mezzi di trasporto più utilizzati a causa dell’aumento del prezzo della benzina, scelto dal 19% degli utenti intervistati. 1 Sondaggio condotto da Moovit in collaborazione con Trainline attraverso l’invio di un questionario facoltativo inoltrato a 10.000 utenti dell’app Moovit nel mese di settembre 2023, a cui hanno risposto 1.959 utenti. Tutti i dati sono raccolti secondo la normativa europea GDPR 2016/679. Grazie alla tecnologia messa a disposizione da app come Trainline e Moovit, ogni giorno tantissime persone si spostano in maniera semplice e veloce.