L'auto elettrica non decolla, continua la crisi di Stellantis: migliaia di esuberi, indotto in crisi

Degli stabilimenti italiani Stellantis lo stabilimento di Cassino è quello che ha fatto registrare la flessione più importante in termini di produzione: un crollo dell'11,3 per cento tra il 2022 e il 2023. Non a caso, oltre agli 850 esuberi scaturiti dalla crisi dell'azienda, qui sono andati via circa 1500 dipendenti negli ultimi tre anni. E i lavoratori rimasti nella fabbrica di Piedimonte San Germano si ritrovano costretti a contratti di solidarietà ed esuberi temporanei.

Quanto al rilancio dello stabilimento dove oggi si producono veicoli dei marchi Alfa Romeo e Maserati, tanto per non dire tutto è legato alla produzione di auto elettriche: ma bisognerà attendere il prossimo anno. Intanto il calo della produzione ha avuto un effetto devastante anche sull'indotto che per anni hanno vissuto sotto l'ala dell'ex Fiat. Una crisi che investe migliaia di persone, imprese e lavoratori.

Stellantis ha ribadito l'obiettivo di realizzare un milione di veicoli in Italia: a questa quota manca un terzo degli attuali volumi. Per i sindacati Cassino ha la potenzialità per aumentare la produzione: qui nel 2017 si producevano 153mila veicoli, rispetto alle 48mila del 2023. Ma le tute rosse restano in allerta: "Si parla del 2025, ma non c’è alcun dettaglio in più" sottoliena a Romatoday Mirko Marsella, segretario provinciale della Fim Cisl di Frosinone. Insomma nessuna road map certa mentre il calo dei volumi si è già abbattuto sull'indotto portando a chiusure a cascata delle aziende anche di grandi multinazionali.