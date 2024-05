"Sequestrate le Fiat Topolino: non sono italiane"

La Guardia di Finanza ha sequestrato nel porto di Livorno un centinaio di Fiat Topolino prodotte dal gruppo Stellantis in Marocco. Le minicar elettriche riportavano sulla portiera la bandiera italiana, ma il simbolo poteva rappresentare un segno ingannevole di fabbricazione in Italia. L'operazione condotta da Fiamme gialle e agenzia delle dogane è avvenuta lo scorso 15 maggio: l'accusa è di aver violato la legge sul Made in Italy ovvero "la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza".

Stellantis ha fatto sapere di avere regolarmente dichiarato fin dall'inizio che la sede di produzione fosse in Marocco e come l'adesivo avesse la sola finalità "di indicare l'origine imprenditoriale del prodotto". "In ogni caso, per risolvere ogni questione - scrive la compagnia - è stato deciso di intervenire sui veicoli in sequestro con la rimozione dei piccoli adesivi".