Targhe estere: cosa rischia chi non si adegua alle nuove regole

La Corte di Giustizia europea ha recentemente rigettato la norma italiana che dal 2018 regolamentava l'utilizzo di auto con targa estera da parte di persone residenti in Italia in quanto contraria al diritto europeo.

La norma del Codice della strada italiano impediva di circolare con un veicolo immatricolato all'estero a chiunque fosse residente in Italia da più di 60 giorni fu introdotta nel cosiddetto decreto Salvini del 2018, provvedimento che stabilì la modifica dell'articolo 93 del Codice della strada.

Ora le regole cambiano nuovamente al fine di preservare i principi di libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, senza però ostacolare le necessità di tracciamento da parte dello Stato. Dal 1° febbraio ci sono nuove regole per chi trasferisce la propria residenza in Italia ed è proprietario di un veicolo targato nel Paese di provenienza.

Targa estera: il trasferimento di residenza in Italia

Dal 1° febbraio 2022 chi è proprietario di un veicolo immatricolato in un qualsiasi Stato che non sia l'Italia e trasferisce la propria residenza nel nostro Paese, potrà circolare liberamente sul territorio nazionale per tre mesi. Una volta scaduto questo termine il mezzo deve essere obbligatoriamente immatricolato nell'Archivio nazionale veicoli per ottenere una targa italiana. In alternativa il mezzo deve lasciare l’Italia. Se il mezzo, durante i tre mesi, è affidato occasionalmente o temporaneamente a una persona residente in Italia diversa dal proprietario, dal 18 marzo 2022 si ricadrà nella disciplina descritta più avanti, che, semplificando al massimo, abbiamo definito "furbetti della targa estera" (fino al 18 marzo è in vigore la disciplina attuale, descritta in fondo a questo articolo).

Vi sono però alcune eccezioni: in questo caso, l’obbligo non si applica ai lavoratori subordinati o autonomi, che svolgano la propria professione nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e che circolino con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati, per i quali però dal 18 marzo in luogo dell'immatricolazione è richiesta la registrazione al Pra (il Pubblico registro automobilistico). L’esenzione riguarda anche i cittadini residenti nel Comune di Campione d'Italia (enclave italiana in territorio svizzero), al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari, ai familiari conviventi all'estero con il personale civile e militare in servizio all’estero qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.

Targa estera: cosa rischia chi non si adegua

Per il proprietario di un veicolo immatricolato all’estero scoperto a circolare oltre la scadenza dei tre mesi dall’acquisizione della residenza in Italia è prevista una multa di 400 euro, il ritiro della carta di circolazione, il trasporto in un’area privata non soggetta a pubblica circolazione e l’obbligo di immatricolare il veicolo o di portarlo all’estero.

Auto con targa estera in Italia: cosa cambia dal 18 marzo 2022

Un’altra novità che entrerà in vigore dal 18 marzo 2022 non farà assolutamente piacere alle persone residenti in Italia che, ufficialmente per motivi di lavoro, ma quasi sempre per convenienza economica o fiscale, guidano mezzi di trasporto immatricolati all’estero intestati ad altre persone, siano esse fisiche o giuridiche. La nuova norma prevede due fattispecie che si differenziano in virtù del tempo in cui il veicolo risulti nella disponibilità di una persona fisica o giuridica nell'arco dell'anno solare, ossia fino a un massimo di 30 giorni (anche non consecutivi), o per un numero di giorni superiore.

Nel primo caso, a partire dal 18 marzo 2022, il conducente dovrà obbligatoriamente avere con sé un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, che attesti a quale titolo e per quanto tempo il mezzo è nelle disponibilità della persona che lo conduce.

Tale obbligo, per ora, è riferito solo ai conducenti dei veicoli in leasing o in locazione senza conducente presso un’impresa costituita nell’Unione Europea o nello Spazio economico europeo (che oltre ai Paesi UE include Islanda, Liechtenstein e Norvegia) senza sede in Italia, oppure i veicoli concessi in comodato al guidatore per rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa Ue o See che non ha sede in Italia (ogni altra situazione è vietata se il conducente è residente in Italia da più di 60 giorni). Dal 18 marzo, però, l'obbligo di avere a bordo la documentazione necessaria riguarderà tutte le situazioni, anche quelle dei privati.

Nel caso in cui un veicolo con targa estera si trovi nella disponibilità di una persona fisica o giuridica residente in Italia per più di 30 giorni nell'anno solare, anche non consecutivi, diventerà obbligatoria la registrazione al Pra. A tal propostio l’Aci, che gestisce il Pra, realizzerà uno specifico database informatico dei veicoli immatricolati all'estero dove dal 18 marzo gli utilizzatori di veicoli con targa estera residenti in Italia saranno tenuti a registrare i mezzi specificando il titolo (comodato, locazione, usufrutto eccetera) e la durata della disponibilità (che potrà essere anche sine die). Al Pra andrà segnalata anche ogni successiva variazione entro tre giorni dalla novità.

Targa estera: come avviene l’accertamento

Se vi state chiedendo in che modo le forze dell’ordine riescano a verificare se un veicolo con targa estera non registrato al Pra e sprovvisto di documentazione sia nelle disponibilità di una persona (fisica o giuridica) da più di 30 giorni, la risposta è semplice: in assenza degli specifici documenti, la legge considererà automaticamente il mezzo nella disponibilità del conducente e gli imporrà l'obbligo di registrazione. Se durante un controllo non dovesse risultare la registrazione al Pra e il conducente non avrà con sé la specifica documentazione, verrà applicata una prima sanzione di 250 euro con annesso obbligo di presentazione dei documenti al comando di polizia entro 30 giorni e il mezzo sarà sottoposto a fermo amministrativo finché la documentazione non verrà esibita. Se anche dalla presentazione della documentazione dovessero risultare irregolarità, verrà applicata una seconda sanzione da 712 euro con ritiro della carta di circolazione che verrà restituita soltanto dopo l’avvenuta. Se il conducente sottoposto a controllo e privo di documenti non produrrà la documentazione richiesta la sanzione avrà un importo di 727 euro.