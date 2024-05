La tassa sulle auto elettriche: "Per compensare il crollo delle accise sulla benzina"

Più tasse sui veicoli elettrici per compensare le mancate entrate derivanti dal calo di consumo di carburante. È quanto emerge da un'analisi dell'Agenzia internazionale per l'energia, che ha indagato le politiche di alcuni Paesi, inclusi quelli europei. In tutti i casi i governi hanno deciso di imporre misure di vario tipo che colpiscono le auto elettriche, introducendo modifiche fiscali e oneri sui veicoli elettrici sia puri che ibridi. L'obiettivo comune è di raccogliere fondi e compensare il calo delle accise su benzina e diesel. A livello globale il "buco" derivante dai mancati introiti connessi al carburante sarebbe pari a 110 miliardi di dollari ed è destinato ad aumentare. Le critiche nei confronti di queste politiche comunque non mancano. Sia i proprietari di veicoli elettrici che gli ambientalisti ritengono che rallenteranno la transizione energetica nel settore della mobilità, rendendo più care le alternative a basse emissioni.

Addio petrolio, addio accise

La riscossione delle tasse sul carburante è in calo anche a causa della crescente efficienza del carburante dei veicoli con motore a combustione interna, ha rivelato un esperto statunitense al Financial Times. A questo fattore si aggiunge la crescente diffusione dei veicoli elettrici, che privano di una fonte importante di reddito le finanze pubbliche. Nel 2023 la domanda di petrolio è stata pari a 102 milioni di barili al giorno, ma entro il 2030 grazie ai veicoli elettrici spariranno 6 milioni di barili al giorno del consumo globale, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia. Ma il calo nell'uso delle fonti fossili coincide con meno soldi per le casse pubbliche.

Nel 2023 il passaggio ai veicoli elettrici ha già eliminato nel mondo 10 miliardi di dollari di entrate derivanti dalle tasse su benzina e diesel, mentre i veicoli elettrici garantiscono entrate fiscali ben più modeste. Entro il 2035 la perdita netta salirà a 110 miliardi di dollari, ma solo se i Paesi raggiungeranno gli obiettivi di elettrificazione che si sono preposti. Il 60% delle perdite globali di introiti va cercato in Europa, dove sono più alte le accise su benzina e diesel rispetto ad esempio a Cina e Stati Uniti. Mentre un numero crescente di governi fissano scadenze per l'eliminazione graduale delle automobili con motore a combustione, i politici sono costretti a prendere in considerazione riforme fiscali impopolari.

Più tasse e meno agevolazioni

In cosa consistono le misure? Sono molto variegate e includono tasse di immatricolazione o di utilizzo della strada basate sul chilometraggio, altre invece riguardano i punti di ricarica pubblici. Tra gli esempi di governi che hanno adottato "tasse elettriche" c'è la Nuova Zelanda, che da poco ha introdotto per la prima volta tariffe per l'uso stradale sulla base della distanza percorsa per veicoli elettrici e ibridi plug-in, giustificando la misura con la necessità di finanziare la manutenzione stradale. Una misura analoga è stata proposta in Israele, con la tariffa che dovrebbe entrare in vigore nel 2026. Le entrate in questo caso servono anche a compensare il deficit di bilancio, aumentato vertiginosamente a causa della guerra con Hamas. Altri Paesi, come Regno Unito e Irlanda, al posto di tasse impopolari hanno preferito eliminare o ridurre i sussidi per l'acquisto di veicoli elettrici. Negli Stati Uniti invece almeno 38 Stati prevedono tasse di registrazione annuali per i proprietari di veicoli elettrici e ibridi. Nella lista sono inclusi alcuni Stati che al tempo stesso offrono incentivi per acquistare o affittare veicoli elettrici.

Transizione elettrica a rilento

Le nuove imposte arrivano in un momento difficile per i veicoli elettrici. Nonostante le previsioni dell'Agenzia internazionale per l'energia siano positive, con previste vendite record per il 2024, i piani per l'elettrificazione della mobilità sono stati frenati da vari fattori. Le case automobilistiche, prive in alcuni casi di ulteriori sussidi, stanno rallentando la svolta a causa del calo dei margini di profitto e della crescita più lenta del previsto di questo settore. L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha chiuso a fine aprile l'intera divisione di compressori del gruppo, in risposta al calo dei ricavi, con centinaia di dipendenti licenziati. Anche in Italia le vendite di auto elettriche stentano a decollare. La stragrande maggioranza di auto vendute dall'inizio dell'anno sono "tradizionali". Senza gli Ecobonus promessi, ma mai messi in pratica dall'attuale governo, i veicoli elettrici continuano a rappresentare poco più dell'1% del totale delle auto circolanti nel nostro Paese.