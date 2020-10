Mazda lancia la nuova app MyMazda per assottigliare le barriere fra vettura e conducente

L’ultima versione della app MyMazda si può ora scaricare gratuitamente da Apple AppStore e da Google Play Store. La nuova release introduce servizi di connessione attraverso l’Europa con funzionalità avanzate che eliminano le barriere fra vettura e conducente per offrire un’esperienza ancora più diretta.



La nuova Mazda MX-30, la vettura totalmente elettrica della Casa giapponese è la prima della gamma a beneficiare della più recente versione della app MyMazda, in cui Mazda ha aggiunto anche delle funzioni dedicate al veicolo elettrico. Fra queste, le notifiche in caso il conducente dimentichi di collegare il cavo di ricarica, la possibilità di gestire la ricarica utilizzando un timer, il monitoraggio dell’avanzamento della ricarica e un indicatore di autonomia.



Oltre agli ultimi aggiornamenti, la app MyMazda fornisce ai clienti della MX-30 le informazioni in tempo reale sulla disponibilità e la posizione dei punti di ricarica, consentendo loro di visualizzare dati fondamentali come i tipi di presa e gli orari di apertura, oltre a inviare in pochi secondi la destinazione direttamente al sistema di navigazione.



Disponibile esclusivamente per la Mazda MX-30, gli utenti potranno scegliere fino a tre destinazioni contemporaneamente e inserirne le posizioni da remoto (anche da app di terzi) direttamente nel sistema di navigazione. Compatibile con i dispositivi Android e Apple, questa funzione consente ai conducenti di pianificare un viaggio sul proprio dispositivo quando non sono in auto e di avere immediatamente a disposizione le indicazioni del percorso una volta acceso il veicolo.



Altre utili funzioni della app aggiornata consentono di gestire da remoto le impostazioni della climatizzazione. Non essendo necessario il motore termico, gli utenti possono definire la temperatura dell’abitacolo, attivare/disattivare la ventilazione del parabrezza e regolare il riscaldamento del lunotto prima di salire a bordo. La capacità di preriscaldare o preraffreddare l’auto mentre è collegata alla rete elettrica, riduce la richiesta alla batteria durante la marcia.



Ulteriori comandi a distanza sono il bloccaggio delle porte e un localizzatore vettura per una maggiore tranquillità del conducente quando è lontano dall’auto. Altre funzioni generali riguardano la possibilità di accedere in tempo reale da remoto alle informazioni sullo stato del veicolo (incluso pressione dei pneumatici e bloccaggio delle porte), all’assistenza stradale, alla storia manutentiva e alla richiesta di assistenza. Dall’inizio del prossimo anno anche altri modelli Mazda verranno offerti con le funzionalità avanzate dell’ultima app MyMazda.