Hyundai potenzia la connettività a bordo con miglioramenti al sistema Bluelink

Hyundai sta perfezionando ulteriormente il suo sistema telematico per auto connesse Hyundai Bluelink introducendo nuove funzionalità per migliorare l’esperienza di guida. Nuova i30 sarà il primo modello del brand a essere equipaggiato con il nuovo Bluelink.

L’innovativo servizio telematico Bluelink di Hyundai combina tecnologie automobilistiche e soluzioni IT intelligenti con l’obiettivo di offrire maggior comfort, sicurezza e praticità di guida. In aggiunta a un’interfaccia utente perfezionata, la versione migliorata di Bluelink offre una gamma di nuovi vantaggi e servizi per i clienti Hyundai, tra cui “Connected Routing”, “Last Mile Navigation”, informazioni in tempo reale sui parcheggi e una nuova funzionalità legata al profilo utente.

“Facendo seguito al successo del lancio di Bluelink sulla nostra gamma, siamo lieti di offrire ora ai clienti Hyundai un pacchetto potenziato di servizi relativi all’auto connessa, a partire da Nuova i30” ha dichiarato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing e Prodotto di Hyundai Europa. “Attraverso l’ulteriore miglioramento della nostra piattaforma all'avanguardia Bluelink con funzionalità ancora più interessanti, stiamo dimostrando ancora una volta il nostro impegno nel fornire le tecnologie più avanzate ai nostri clienti.”

Un’interfaccia utente nuova e ridisegnata

L’aggiornata versione di Bluelink è dotata di una nuova interfaccia utente (UI) con schermo nero e icone blu che mostrano l’orario, il meteo e – se selezionata dall’utente – la mappa impostata con il navigatore.

La mappa UI offre ora la possibilità di scegliere tra tre combinazioni di colori e una modalità notturna migliorata che mostra una serie di informazioni basate sul GPS per aiutare i conducenti, inclusa la velocità di marcia del veicolo e informazioni riguardanti la densità del traffico.

Per un’esperienza di guida più rilassata, gli utenti possono anche selezionare diversi ambienti acustici chiamati “Sounds of Nature” che includono “calm ocean waves”, “rainy day”, “open-air café”, “warm fireplace” e “snowy village”.

Connected Routing

Con la nuova navigazione “Connected Routing” basata su cloud, i percorsi vengono calcolati su un potente server presente all’interno del cloud di Bluelink, invece che attraverso il sistema di infotainment della vettura. Attraverso il GPS, Connected Routing sfrutta i dati sulla velocità reali e storici che vengono memorizzati nel server e aggiornati ogni mese, per prevedere ogni cinque minuti il traffico imminente. Questo garantisce una previsione del traffico più precisa, tempi di arrivo più accurati e ricalcoli di percorsi più affidabili. In aggiunta, la tecnologia utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per conoscere i percorsi preferiti dagli utenti.

Last Mile Navigation

La nuova funzione “Last Mile Navigation” permette ai clienti di continuare il loro viaggio fino alla destinazione finale, anche dopo il parcheggio. Dopo lo spegnimento del motore, appare sullo schermo una schermata pop-up per attivare sull’app Bluelink le indicazioni “dell’ultimo miglio”. L’utente potrà poi scegliere se ricevere le indicazioni in realtà aumentata o tramite Google Maps, e verrà guidato tramite lo smartphone per una distanza compresa tra 200 metri e 2 chilometri.

Profilo utente

Con la nuova funzione “Profilo Utente”, i guidatori possono installare fino a due account principali più uno per gli ospiti e possono caricare una foto profilo tramite l’app Bluelink. Il Profilo Utente conserva sul Cloud le preferenze degli utenti relative al veicolo, come ad esempio la posizione degli specchietti retrovisori o il layout per il quadro strumenti. Questo permette agli utenti di trasferire le impostazioni preferite anche da una vettura Hyundai a un’altra.

Live Parking Information

Anche la funzione “Live Parking Information” ha ricevuto una serie di miglioramenti, con nuove impostazioni per tipologia di parcheggio e disponibilità. Il parcheggio in strada e le informazioni sui prezzi dei parcheggi sono ora disponibili in 43 paesi, incluse tutte le città principali.

Come la versione precedente di Bluelink, le informazioni sul parcheggio vengono aggiornate ogni 15 minuti tramite il GPS. Un’icona relativa al parcheggio appare sullo schermo un chilometro prima che il veicolo raggiunga la destinazione finale. Se l’utente clicca sull’icona vedrà visualizzata sulla mappa una lista completa dei parcheggi su strada e non.

Come in precedenza, le informazioni in tempo reale sulle stazioni di rifornimento comprendono i prezzi del carburante, ma ora in aggiunta vengono rappresentati sulla mappa con colori diversi. Un pallino verde indica prezzi relativamente bassi, mentre un pallino rosso mostra le stazioni in cui il prezzo è più alto. Come le informazioni sul parcheggio, anche i prezzi delle stazioni di rifornimento vengono aggiornati ogni 15 minuti.

Ristoranti La Liste

Gli sviluppatori di Hyundai hanno aggiornato il database dei punti di interesse (POI) in modo che gli utenti possano attingere dalla selezione di qualità relativa ai ristoranti “La Liste”, approfondendo informazioni dettagliate per ognuno di essi come ad esempio gli orari di apertura, il tipo di cucina disponibile e sapere se si tratta di luoghi formali o informali.

Autovelox*

La funzione autovelox ha ricevuto un aggiornamento: i guidatori vengono avvisati 300 metri prima di avvicinarsi a un autovelox su strade urbane o extraurbane mentre in autostrada l’avviso avviene con un chilometro di anticipo. In aggiunta, le informazioni basate sul GPS mostrano sullo schermo la velocità del veicolo, che viene evidenziata in rosso quando è superiore al limite.

* Se legalmente consentito nel Paese di riferimento

Meteo

Anche la funzione meteo ha ricevuto un aggiornamento ed è stata inserita nella sezione “Live Services” al menù Bluelink. Il meteo in diretta viene aggiornato ogni 20 minuti, e gli utenti hanno anche la possibilità di salvare la loro città preferita per la visualizzazione delle condizioni climatiche. Inoltre, le previsioni del tempo vengono ora fornite anche tramite un comando vocale.

Ricerca online a testo libero

Gli utenti possono ora cercare un indirizzo o un punto di interesse all’interno di un unico menù, utilizzando dati basati su una ricerca online a testo libero. In aggiunta, adesso la ricerca di POI ha una funzionalità di riempimento automatico, per accorciare i tempi di selezione della destinazione.

Aggiornamenti per vetture Hyundai esistenti dotate di Bluelink

A partire dall’autunno, i clienti di modelli Hyundai già equipaggiati con Bluelink potranno visitare il proprio showroom Hyundai certificato di riferimento per ricevere un aggiornamento del software, in modo da poter usufruire dei nuovi servizi.