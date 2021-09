Hyundai lancia la versione aggiornata della premiata app Bluelink

Hyundai ha presentato una nuova versione di Bluelink®, la sua app all'avanguardia per i servizi di connettività. L'ultima versione di Bluelink® offre una grafica più chiara, un'interfaccia utente fresca e diverse nuove funzioni per migliorare l'esperienza dei clienti Hyundai.

All'inizio di quest'anno, Hyundai Bluelink® è stata premiata con un iF Design Award 2021 nella categoria "Communication Design". Ora l'azienda lancia l’aggiornamento dell’app Bluelink®, che si presenta con un look and feel completamente nuovo, sottolineato da un nuovo logo e da icone intuitive. Inoltre, il nuovo tema di design dell'interfaccia utente corrisponde a quello del sistema di infotainment di IONIQ 5. Bluelink® offre ora una funzionalità migliorata, garantendo ai clienti Hyundai un'esperienza più fluida durante la guida o la ricarica della propria auto.

"Questo miglioramento rappresenta un significativo aggiornamento della nostra tecnologia di connettività allo stato dell’arte Bluelink® dal suo primo lancio in Europa nel 2019, e offre un'esperienza utente senza precedenti", afferma Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Europa. "Questo ultimo aggiornamento fa seguito al recente iF Design Awards vinto proprio per Bluelink®. Ciò dimostra come i modelli Hyundai siano spesso apprezzati per la loro tecnologia di connettività e sicurezza leader nel segmento, e siamo orgogliosi di continuare a essere all'avanguardia in questo campo".

L'app Bluelink® è ora dotata di una schermata iniziale rinnovata e completamente personalizzabile, che mostra le sue caratteristiche principali, così come un'immagine del veicolo abbinato del cliente. Gli utenti di Bluelink® possono ora accedere rapidamente e sulla stessa pagina alle funzioni di uso più frequente, come le funzioni remote, lo stato del veicolo e il meteo.

Per i proprietari di modelli elettrici Hyundai, l'app Bluelink® aggiornata offre una nuova funzione EV Energy Usage, che permette di monitorare il consumo di energia, il chilometraggio, la distanza di guida e la frenata rigenerativa della propria auto.

Un'altra nuova funzione è il widget di Controllo del Veicolo, che consente agli utenti di chiudere a distanza la loro Hyundai, o attivare la funzione di controllo del climatizzatore direttamente dallo smartphone. I proprietari di modelli elettrici Hyundai che ricaricano il loro veicolo con una wall box domestica possono utilizzare Bluelink® anche per programmare da remoto le cariche. Questo permette loro di sfruttare le tariffe dell'elettricità in orari non di punta, caricando per esempio solo di notte.

Per una maggiore comodità, è ora disponibile l'identificazione biometrica, che permette agli utenti di accedere tramite riconoscimento facciale o impronta digitale. Contemporaneamente, gli utenti possono ora accedere a diversi servizi Hyundai con una registrazione una tantum e un unico log-in tramite il loro account Hyundai. Questi includono Bluelink® e la soluzione di ricarica digitale Charge myHyundai.

Bluelink® continua a offrire le caratteristiche di maggior successo della precedente e premiata versione, dimostrandosi un partner digitale ideale per i servizi da remoto, inclusa la funzione Find My Car, che visualizza la posizione del veicolo sulla mappa all'interno dell'applicazione per smartphone, consentendo di localizzare la propria auto a distanza. Altre caratteristiche del servizio da remoto includono messaggi di allarme, che avvisano gli utenti tramite l'app se dimenticano di chiudere l’auto.

La funzione Profilo Utente permette poi di installare fino a due account principali e un account ospite, e di caricare una foto del profilo tramite l'app Bluelink®. Il Profilo Utente memorizza nel Cloud le preferenze di infotainment degli utenti, come lingua, Bluetooth e impostazioni di navigazione. Questo permette di trasferire facilmente le impostazioni preferite tra diverse auto Hyundai.

La nuova app Bluelink® è disponibile gratuitamente per i clienti Hyundai su Google Play Store o Apple App Store.