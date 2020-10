Visore notturno e Dash camera: ecco il Lanmodo Vast Pro

Oggi torniamo ad occuparci di Lanmodo con la recensione del Vast Pro, aggiornamento del modello da noi provato lo scorso anno.

Il Lanmodo Vast Pro è un accessorio per la nostra auto davvero particolare, ma che può rivelarsi davvero utile durante le ore notturne o in condizioni di bassa visibilità, ad esempio con pioggia intensa o nebbia.

Si tratta, infatti, di un visore notturno con display a colori, in grado di trasformare “la notte in giorno”. Prodotto ora dotato anche delle funzionalità di Dash camera, con la possibilità di registrare video.

Esaminiamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Lanmodo Vast Pro.

Lanmodo Vast Pro: design e caratteristiche tecniche

Lanmodo Vast Pro conserva lo stesso design e gran parte delle caratteristiche del precedente modello (qui il link della nostra recensione). Piccoli gli aggiornamenti stilistici, con tasti più grandi ed una scocca completamente nera.

Identiche anche le modalità di installazione. Come nel modello dello scorso anno, il Lanmodo Vast Pro può essere montato in auto in due diverse posizioni sfruttando gli accessori forniti in dotazione: tramite un sistema a ventosa può essere fissato al parabrezza come un normale navigatore GPS o in alternativa è possibile posizionarlo sul cruscotto tramite un tappetino antiscivolo adesivo. Sistemi di fissaggio sempre un po’ economici, ma comunque abbastanza stabili.

Lanmodo Vast Pro può essere alimentato utilizzando la presa accendisigari dell’auto o sfruttando la porta OBD (normalmente utilizzata per la diagnostica del veicolo), tramite i cavi forniti in dotazione.

Accessorio sempre dotato di sensore per la visione notturna con una portata fino a 300 metri e angolo di visione di 45 gradi. Non dimentichiamo, inoltre, il display a colori con risoluzione Full HD, da 7,84 pollici.

Passiamo alla funzionalità di Dash cam, con la possibilità di registrare video in loop, su una MicroSD da 128 GB fornita in dotazione, con una durata massima di 5 minuti e risoluzione di 1080p.

Lanmodo Vast Pro è, inoltre, in grado di registrare eventuali incidenti sfruttando l’accelerometro integrato. Ricordiamo anche la modalità parcheggio. In questa modalità, la videocamera si attiva dopo qualsiasi tipo di urto, anche quando il veicolo è spento.

Citiamo, infine, la versione del Vast Pro dotata anche di retro camera.

Lanmodo Vast Pro: esperienza d’uso e prezzo

Lanmodo Vast Pro è un prodotto di facile utilizzo e dalle elevate prestazioni. Il visore notturno conserva, infatti, le elevate performance del vecchio modello. L’impressione è sempre quella di guidare con fari dalla potenza elevatissima in grado di illuminare completamente l'ambiente circostante, con un evidente rumore di fondo in condizioni di buio completo.

Buone, inoltre, anche le performance come Dash cam e la qualità dei video registrati. Peccato, infine, per l'assenza di uno schermo touch e per l’alimentazione via USB.

Il Vast Pro è attualmente acquistabile tramite la piattaforma di raccolti fondi Indiegogo a 168 euro con MicroSD da 128 GB inclusa.