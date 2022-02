Le Tesla che guidano da sole ma non si fermano agli stop

Recall di sicurezza per Tesla, casa automobilistica americana che richiamerà alla base per un aggiornamento software ben 53.822 veicoli circolanti negli USA.

I veicoli in questione sono quelli con il Full Self-Driving (Beta), software che regola alcune funzioni relative alla guida autonoma delle vetture. Il problema consisterebbe nel fatto che alcuni esemplari di Model S e Model X non riescono a fermarsi completamente agli incroci, costituendo un grave rischio per la sicurezza e la salute degli occupanti e degli altri automobilisti.

Per questo motivo la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, l'agenzia governativa statunitense facente parte del Dipartimento dei Trasporti) ha dopo aver rilevato il comportamento anomalo di alcuni veicoli di Tesla che hanno attraversato incroci con stop senza fermarsi, ha invitato l'azienda fondata da Elon Musk a prendere provvedimenti. Tesla dal canto suo ha già fatto sapere che effettuerà un aggiornamento del software ma che finora non ci sono state segnalazioni di incidenti o richieste di risarcimento da parte dei clienti.

Già a dicembre Tesla aveva richiamato 12.000 veicoli venduti negli Stati Uniti a partire dal 2017 per 1 altro aggiornamento software dovuto a un falso segnale di avvertimento e all'entrata in funzione della frenata di emergenza.