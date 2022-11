La Tesla va fuori controllo e travolge tutto: due morti e tre feriti nella folle corsa

La casa automobilistica statunitense Tesla aiuterà la polizia cinese a indagare sull'incidente che ha coinvolto una delle sue auto Model Y dopo un incidente mortale che ha causato due vittime e tre feriti. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali l'autista della Tesla avrebbe perso il controllo del veicolo mentre stava parcheggiando lo scorso 5 novembre nella città di Chaozhou nella provincia meridionale del Guangdong. Le due vittime sono un motociclista e una liceale investiti in pieno dall'auto fuori controllo come si vede in un video pubblicato online. Nelle immagini riprese della camere di videosorveglianza l'auto guida ad alta velocità e si schianta contro altri veicoli.

La Cina è il secondo più grande mercato per Tesla e le immagini dell'incidente sono diventate virali online. Tesla che aveva già richiamato alcune auto per guasti ai freni in Cina sta partecipando alle indagini su quanto successo. Jimu News citando fonti della la polizia stradale afferma che l'uomo alla guida, un 55enne, ha spiegato di aver avuto problemi al freno mentre stava accostando davanti al suo negozio di famiglia. Tesla ha detto che i video mostrano che le luci dei freni dell'auto non erano accese quando l'auto stava accelerando e che i suoi dati mostravano l'assenza pressione sul pedale del freno durante il viaggio del veicolo.