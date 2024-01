Perché Tesla crolla in borsa e Musk chiede dazi contro la Cina

L'anno che è appena cominciato potrebbe essere un vero e proprio giro di boa per Tesla e per le auto elettriche prodotte in occidente. L'azienda di Elon Musk non sta andando bene e il magnate americano ha annunciato che nel 2024 i tassi di crescita potrebbero essere inferiori a quelli del 2023. Ma anche guardando al qui e ora, le cose non vanno per il meglio.

Tesla ha perso ieri, giovedì 25 gennaio, il 12% in una sola seduta di borsa e bruciato svariati miliardi di euro di capitalizzazione. Per avere un'idea del della flessione, basti pensare che il titolo valeva 230 dollari il 2 gennaio, e ieri venerdì 26 gennaio 2024, ha ballato attorno ai 170 dollari: segno che il mercato intravede la crisi di Tesla bene evidenziata da altri indicatori.

I profitti per l'azienda americana sono infatti calati nell'ultimi trimestre 2023. E, nonostante gli 1,8 milioni di veicoli consegnati nel 2023 (un record) l'azienda americana si è vista sopravanzare dalla cinese BYD.

Un particolare che non è sfuggito al Ceo di Tesla Elon Musk che se la prende proprio con il paese del Dragone, che starebbe facendo di fatto concorrenza sleale, affossando il mercato occidentale. "Senza dazi le case automobilistiche cinesi demoliranno i rivali globali" ha affermato Musk, sottolineando le politiche di espansione commerciale della Cina nel settore.

E il pericolo si chiama proprio lowcost con i marchi cinesi che lanciano modelli a prezzi molto convenienti a cui Tesla prova a replicare, ma senza particolare successo. Nel 2025 l'azienda americana dovrebbe arrivare a produrre la "Tesla Model 2" un modello più economico che dovrebbe costare sotto i 30mila dollari, ma la concorrenza cinese è decisamente più agguerrita. Del resto il prezzo è ancora il maggiore ostacolo alla transizione verso l'elettrico.

Il low cost cinese e l'industria occidentale

Le auto cinesi sono sbarcate nel Vecchio Continente e la concorrenza sarà serrata: ne abbiamo parlato in un approfondimento ad hoc. La BYD è approdata nel settore automobilistico solo nel 2003, dopo essersi affermata per circa un decennio nel mercato delle batterie per i cellulari. È la chiave è proprio questa. Le batterie costituiscono quasi il 40% del costo di un auto elettrica e l'abbattimento del loro costo di produzione è il vero segreto della competitività in questo settore.

I paesi asiatici, tra cui primariamente la Cina, da anni hanno gigafactory attive per la produzione di batterie al litio, prima per i device elettronici come laptop e smartphone oggi anche per le batterie delle auto elettriche. Un vantaggio competitivo enorme nei confronti dell'Europa che solo recentemente ha avviato un piano continentale per la realizzazione di questa tipologia di fabbriche.

Il vantaggio cinese nel settore è senza precedenti. Pechino fabbrica il 77 per cento delle celle di batterie al mondo (l'intera Europa vale il 7 per cento), e controlla da sola il 58 per cento della raffinazione del litio. Inoltre le aziende cinesi godrebbero di ampi sussidi statali che gli permetterebbero di abbassare notevolmente i costi di vendita. La rincorsa verso l'oriente si sta rivelando affannosa quindi per molti marchi occidentali. La richiesta (de facto) di una guerra doganale da parte di Musk oggi, è solo l'ultimo gradino di un escalation di tensione che Usa e Europa scontano per il ritardo accumulato nei confronti dell'Asia in queste tecnologie. E nella capacità di approvvigionamento e lavorazione di materie prime fondamentali come il litio. Ma, a guardare bene, forse non è solo la Cina a frenare il mercato dell'elettrico in Europa e Usa.

L'alto costo del denaro frena il passaggio all'elettrico

L'altro grande problema è l'inflazione e la crisi che le famiglie europee (e americane) stanno attraversando da anni. Il passaggio all'elettrico costa e per comprare un auto elettrica si ricorre spesso a finanziamenti. Un bel problema in un momento in cui il costo del denaro è generalmente alto con la Bce che ieri ha lasciato invariati i tassi al 4.5%. Sì, perché tutto questo si traduce automaticamente nella lievitazione del costo dell'auto che si andrà ad acquistare a causa dei tassi di interesse più alti da pagare sui finanziamenti ricevuti. È la stessa dinamica che stiamo osservando, da qualche anno a questa parte, con i mutui.

L'altra grande incognita sono le tensioni presenti nel Mar Rosso che bloccano di fatto le merci necessarie per la costruzione di auto elettriche anche da noi. I ripetuti attacchi degli Houthi contro le navi cargo dirette verso Suez e il Mediterraneo stanno facendo lievitare i prezzi delle materie prime che spesso non arrivano. La produzione delle Tesla in Germania, ad esempio, è ferma da due settimane, proprio a causa dell'impossibilità di reperire elementi fondamentali a seguito della crisi del Mar Rosso.

Ma i venti di crisi non soffiano solo per Tesla e Musk. La coreana Hyundai Motor, terzo produttore automobilistico mondiale, ha fatto registrare nel quarto trimestre 2023 un utile che non ha soddisfatto gli azionisti. Le cause? Alti tassi di interesse, inflazione e incertezza globali, come la crisi di cui parlavamo sopra. Le vendite del colosso coreano sono così calate del 3,7% in Cina e dello 0,6% in Europa. Con il vicepresidente senior Zayong Koo costretto ad ammettere che "il mercato dei veicoli elettrici sta decisamente rallentando".