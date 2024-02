Maxi richiamo per Tesla: milioni di auto elettriche hanno un problema di sicurezza

Tesla ha deciso di richiamare quasi tutti i veicoli elettrici venduti negli Stati Uniti per un problema alle spie di emergenza sul cruscotto. Si tratta del maggior richiamo nella storia di Tesla, che riguarda fino a 2,19 milioni di vetture vendute tra il 2012 e il 2024, che riceveranno un aggiornamento del software. "Tesla ha iniziato a rilasciare un aggiornamento software via etere il 23 gennaio, gratuitamente, per risolvere il problema" spiega l'autorità di regolamento Usa NHTSA in una nota.

Non è il primo problema per Tesla: a dicembre la casa automobilistica fondata da Elon Musk ha dato il via a un richiamo di quasi due milioni di vetture per aggiornare il software Autopilot. Lo scorso mese, Tesla ha poi condotto il suo maggior richiamo in Cina, per problemi alle funzioni di guida assistita. Nel 2023, Tesla ha venduto circa 1,8 milioni di veicoli in tutto il mondo.