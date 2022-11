Mercato dell'auto in rialzo ma crolla la vendita delle elettriche

In un mercato automobilistico in ripresa a ottobre, spicca il nuovo crollo delle vendite dei modelli 100% elettrici che cedono quasi la metà dei volumi, scendendo, nonostante gli incentivi, al 3,1% del mercato (-3,8 punti su settembre), valore che porta la media sui dieci mesi al 3,6%. L'analisi delle immatricolazioni condotta dall'Unrae sulle alimentazioni, mostra per benzina e diesel un ottimo andamento di crescita, con il motore a benzina che sale al 27,4% (+1,6 punti e 27,7% in gennaio-ottobre) e il diesel che si attesta al 18,7% (+0,6 punti e 20,1% nel cumulato). Anche il Gpl torna in aumento, all'8,8% di quota nel mese (+1,1 punti e 8,6% nei 10 mesi), mentre il metano crolla allo 0,4% del totale (0,9% nel cumulato).

Ma a dominare il mercato sono sempre le ibride che salgono al 36,3% delle preferenze (34,1% in gennaio-ottobre); con un 9,9% per le ''full'' hybrid e 26,4% per le ''mild'' hybrid. Leggera ripresa anche per i modelli plug-in che recuperano, tornando al 5,2% di quota in ottobre (5,0% nel cumulato). Anche in ottobre una crescita generalizzata caratterizza i segmenti, ad eccezione delle city car che perdono 1/4 delle immatricolazioni, fermandosi al 14,8% di share (-7,8 p.p. e 15,3% nel cumulato). Le utilitarie salgono al 39,2% (39,6% in gennaio-ottobre); il segmento C recupera quasi 2 punti, al 29,4%, in linea con il 29,6% del cumulato, il segmento D sale al 14,3%, l'E al 2% e l'alto di gamma rimane stabile allo 0,4%.

Il mercato dell'auto in rialzo ad ottobre

In generale, al netto di una ripresa nel mese di ottobre, vive ancora una fase difficile. Infatti nel mese di ottobre 2022, in Italia sono state immatricolate 115.827 vetture, in crescita del 14,56% rispetto alle 101.103 unità dello stesso mese del 2021. Per quanto riguarda il periodo gennaio-ottobre 2022, le immatricolazioni sono state pari a 1.091.984 unità, in calo del 13,81% dalle 1.266.795 unità dello stesso periodo dello scorso anno.

I dati generali ma soprattutto quelli che riguardano il tipo di vendite, fa a pugni con lo stop dal 2035 alla vendita di auto nuove a combustione interna, decisa in sede europea il 27 ottobre. Per questo per Michele Crisci, Presidente dell'Unrae, l'associazione dei costruttori stranieri, ''è necessario e urgente un piano puntuale su come affrontare la riconversione industriale nel nostro Paese. Una riconversione possibile solo a fronte di un mercato in buona salute e di stimoli per una diffusione accelerata delle vetture a zero emissioni, e questo avrà impatti benefici sulla componentistica italiana impiegata massicciamente da tutti i costruttori, sia italiani che esteri’'.

Che cosa serve? ”Un robusto stimolo al rinnovo di un parco circolante molto anziano e alla diffusione della mobilità a zero e bassissime emissioni; - prosegue Crissci - infrastrutturazione accelerata in tutto il territorio nazionale di punti di ricarica pubblici e privati, con indicazione chiara di tempi, luoghi, tipologie di colonnine da installare e soggetti incaricati agli investimenti; e infine revisione strutturale della fiscalità privata e aziendale. Il tutto con un chiaro orizzonte al 2026 e senza dimenticare le esigenze di equità sociale e coesione territoriale''.