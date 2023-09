50 Cent lancia un microfono contro una fan: scatta la denuncia per aggressione, il video

50 Cent come Cardi B. Mercoledì sera, il famoso rapper si trovava sul palco del Crypto.com Arena in occasione del suo tour "Final Lap 2023". Tutto sembrava stesse andando per il meglio quando durante l'esibizione per colpa di alcuni problemi tecnici legati ai microfoni il 50 Cent ne ha scagliato uno contro la folla di fan colpendo una ragazza.

Secondo le ricostruzioni il rapper si sarebbe trovato costretto a cambiare diversi microfoni e questo l'avrebbe mandato su tutte le furie. Dai video che circolano sui social è ben evidente il momento del lancio e inoltre la donna rimasta colpita ha anche condivo le foto del momento in cui è stata medicata dai sanitari (con tanto di scatto del prima e del dopo, ndr).

Il cantante non aveva preso di mira la donna e quindi, riporta l'entourage di 50 Cent, non voleva colpirla. In ogni caso contro il rapper adesso penderebbe una denuncia per aggressione. La denuncia sarebbe stata presentata la stessa sera del concerto, perché a differenza di quanto comunicato da 50 Cent la donna colpita, che dovrebbe essere la conduttrice radiofonica di Power 106, Bryhana Monegain, ha riferito che il cantante l'avrebbe guardata prima di lanciare il microfono e quindi non poteva non sapere che lei si trovasse lì, riporta il magazine statunitense Tmz.

Anche Scott Leemon, l'avvocato di Curtis James Jackson III (questo il vero nome dell'artista), è intervenuto sulla questione dichiarando, come riporta Tmz: "Sia molto chiaro, come ho detto alla polizia di Los Angeles questo pomeriggio, il mio cliente Curtis non avrebbe mai colpito intenzionalmente nessuno con un microfono. Chiunque dica qualcosa di diverso non è a conoscenza dei fatti ed è disinformato".