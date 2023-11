Celentano cambia l'Ave Maria per la morte di Giulia Cecchettin: "Prega per noi uomini assassini"

Si fa sentire poco sui social Adriano Celentano, ma quando lo fa lascia sempre il segno, come stavolta. A oltre un mese di distanza dall'ultimo post, il Molleggiato torna su Instagram e prende posizione - a modo suo - nel dibattito sul patriarcato che sta tenendo banco da giorni, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin.

Alla lunga lista di autocritica maschile si aggiunge anche lui, che riscrive l'Ave Maria: "Ave o Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù - si legge - Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi uomini (scritto in maiuscolo, ndr) assassini, adesso e nell'ora della nostra morte".

Un aggettivo forte quello che usa per gli uomini, un pugno nello stomaco arrivato dritto a tutti, come fanno notare i follower. A differenza di quanto accaduto con Piero Pelù, che dopo aver scritto di vergognarsi di essere uomo è stato duramente criticato - sempre sui social - nei confronti di Adriano Celentano non arriva nessuna critica, anzi. Solo una profonda riflessione. "Adriano c'è sempre e appare quando serve. Grazie" scrive un follower, seguito da tanti altri.