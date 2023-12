Arisa e Michele Bravi esclusi da Sanremo: la reazione sui social

Arisa e Michele Bravi, sono due tra i cantanti esclusi dal Festival di Sanremo. Entrambi ci contavano moltissimo e non hanno potuto non condividere sui social il loro dispiacere.

A inizio anno, quando era una dei prof di Amici, Arisa aveva espresso l'enorme dispiacere per non essere stata presa a Sanremo 2023 e infatti in concomitanza con l'inizio della kermesse era anche scoppiata a piangere durante la registrazione della puntata. A poco erano servite le parole di Maria De Filippi e Rudy Zerbi che sottolineavano quando fosse brava a prescindere da Sanremo. E di nuovo una doccia fredda.

Poco prima dell'annuncio Arisa aveva postato un selfie con le dita in cui aveva le dita incrociate in segno di speranza. Poi nella notte ha scritto: "E invece me ne frega parecchio". Una frase breve che però riassume la delusione della cantante di La notte.

Bravi ha invece immortalato, come ha fatto anche Emma Marrone (che è stata selezionata, ndr), il momento in cui Amadeus al Tg1 ha annunciato i nomi dei big in gara. Nome dopo nome la speranza di sentire il proprio è piano piano svanita, fino alla consapevolezza finale che no, non sarà tra i 27 in gara.