Britney Spears si ritira dalla musica e si cancella da Instagram

No, non starebbe lavorando a un nuovo album. Britney Spears ha deciso di non fare più musica. Per dare questa comunicazione ai suoi milioni di follower ha deciso di pubblicare una post con una riproduzione di Saalomé con la Testa del Battista del pittore bolognese Guido Reni. "Non tornerò più alla musica", ha scritto.

"Tanto per essere chiari, la maggior parte delle notizie è spazzatura. Non tornerò mai nell’industria musicale!!!", ha sottolineato per la precisione Britney che solo poche ore dopo ha deciso di cancellare il suo account Instagram. "Quando scrivo – aveva specificato ancora la 42enne – scrivo per divertimento o scrivo per altri". E ancora: "Per chi ha letto il mio libro, ci sono tante cose che non conoscete di me… Ho scritto più di 20 canzoni per altri artisti negli ultimi due anni!!! Sono una ghostwriter e sinceramente mi piace così". "La gente dice anche che il mio libro è uscito senza la mia approvazione, illegalmente, e questo non è vero. Avete letto le notizie di questi giorni? Sono così amata e fortunata", ha concluso Spears.

Al momento il suo profilo Instagram è irraggiungibile, già a luglio 2023 aveva deciso di prendersi uno stop dai social, chissà se questa volta sarà per sempre o solo per un periodo.