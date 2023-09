Bugo torna su Morgan: "Non è un cantante, ma un personaggio, come Malgioglio"

Bugo, all'anagrafe Cristian Bugatti, ha una lunga carriera, iniziata trent'anni fa. Il picco della popolarità, tuttavia, è arrivato con Sanremo 2020, quando sul palco dell'Ariston arrivò il furibondo divorzio da Morgan che aveva cambiato il testo della sua canzone Sincero in gara al Festival. La squalifica arrivò immediata e, con lei, lo strappo definitivo dal collega che di recente è tornato a occupare le cronache mediatiche per gli insulti lanciati dal palco durante il concerto al Parco Archeologico di Selinunte dedicato a Franco Battiato.

Intervistato dal Corriere di Bergamo in occasione della sua presenza domani, venerdì 15 settembre, al Nxt Station in piazzale Alpini, Bugo ha risposto alla domanda su cosa pensasse circa l'ultimo episodio che ha coinvolto Morgan. E anche stavolta, le sue parole sono state pungenti: "Quello lì a me non stupisce, basta vedere come si è comportato nei miei confronti. Si commenta da solo. Se uno grida “froci di m***a” dal palco è perché lo pensa. È inutile chiedere scusa dopo. Bisogna chiedere ai promoter perché invitano uno che non fa dischi da una vita, dunque non esiste discograficamente, e al pubblico perché è convinto di passare una bella serata andando a sentirlo. Non è un cantante, ma un personaggio, come Malgioglio. E non è un divulgatore. Le sue sono solo fandonie buttate lì".

"C'è chi dice che, grazie a Morgan, sono diventato famoso. Ma vai a fare lo stesso giochetto a Vasco, Tenco o Paoli… Cambiare il testo della tua canzone è molto peggio di un insulto", ha concluso il cantante.

Da stasera Morgan sarà nella giuria della nuova edizione di X Factor. In molti chiedevano la sua esclusione dal talent dopo le frasi omofobe pronunciate, ma lui è passato ai fatti e ha deciso di devolvere metà del suo cachet a Casa Arcobaleno, associazione che sostiene ragazzi e ragazze rifiutati dalle famiglie per aver fatto coming out.