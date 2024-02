Celine Dion, ferma per la malattia, torna a sorpresa sul palco dei Grammy: l'emozionante dichiarazione

"Quando dico che sono felice di essere qui, lo dico davvero. Dal mio cuore": così Celine Dion, 55 anni, ha esordito salendo a sopresa sul palco dei Grammy Awards domenica 4 febbraio per presentare il più grande premio della serata, Album of the Year. Una grande emozione per il pubblico che ha accolto con una standing ovation la cantante ferma dal panorama musicale da tempo a causa del disturbo neurologico definito come sindrome della persona rigida, una rara malattia che, aveva spiegato lei stessa, ha pesanti ripercussioni anche sulla sua capacità di cantare.

"Coloro che hanno avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards non devono mai dare per scontato l’enorme amore e la gioia che la musica porta alle nostre vite e alle persone in tutto il mondo": ha proseguito Dion emozionata e sorridente. Lei stessa vincitrice di cinque Grammy ha poi premiato Taylor Swift, per la quarta volta trionfatrice ai Grammy il premio per il miglior l'album dell'anno per 'Midnights'

. @celinedion in the house to announce Album of the Year winner! ❤️ #GRAMMYs pic.twitter.com/UG1q9o1hMq — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 5, 2024

Il trionfo di Taylor Swift

Con questo quarto premio ai Grammy Taylor Swift è entrata nei 66 anni di storia del premio come la prima artista che ha vinto quattro trofei nella categoria del miglior l'album dell'anno. Con 'Midnights' la pop star batte colleghi del calibro di Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon, che si fermarono tutti a tre premi. Il premio per la miglior canzone è andato invece a Billie Eilish con 'What Was I Made For?' mentre per la 'Miglior registrazione dell'anno' è stata premiata Miley Cyrus per 'Flowers'.