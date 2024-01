Claudio Baglioni annuncia l'addio alla musica: "Dal ring si scende quando si è vincenti"

Dopo aver tagliato il traguardo dei 60 anni, Claudio Baglioni annuncia che terminerà la sua carriera entro il 2026. ''La vita è adesso - ha detto il cantante incontrando la stampa a Milano in occasione del tour 'aTuttocuore' e citando il titolo del suo primo album - Mi sento di aver tagliato il traguardo di 60 anni e ho deciso di concedermi il giro d'onore e chiudere questa bellissima storia umana e musicale, piena di soddisfazioni, con tutte le curve in alto e in basso che mi ha concesso''.

''Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti - ha sottolineato Baglioni - Chiamo il mio giro d'onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi". L'artista ha poi sottolineato che la sua ''attività terminerà entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri".

C'è una certa nostalgia nelle parole del cantautore 72enne, ma sembra che la decisione sia senza appello: "Ho tantissimi appunti che non ho nemmeno il coraggio di ascoltare. Tanti brani incompiuti. Ho scritto 365 canzoni, circa, inedite: non credo scriverò più canzoni, magari scriverò qualcos'altro''. Poi, a chi gli chiedeva se ha intenzione di fare un disco in questi 1.000 giorni l'artista ha risposto: ''Sì, sicuramente sì''.

Quindi uno sguardo al passato, dalla gavetta al successo. "Questa storia dura da un bel po' di anni - ha raccontato ancora Claudio - Nel 1964, non ancora 13enne, ho salito i primi gradini di un palco per un piccolo festival di voci nuove a Centocelle. E da allora sono passati 60 anni". Quest'anno, ha ricordato, ''festeggio i 55 anni di carriera, il mio primo disco è del 1969 ma la mia vita musicale compie 60 anni ed è stata ogni volta una forma di gara, un'impresa. E io ne ho fatte tante. Alla fine è diventata la mia vita stessa". Si stima abbia che Baglioni abbia venduto più di 60 milioni di copie, in cui spicca appunto l'album "La vita è adesso" del 1985, il disco più venduto della storia della musica italiana. Negli ultimi anni Baglioni è stato anche direttore artistico e conduttore di due festival di Sanremo negli anni 2018 e 2019, tra le edizioni di maggior successo.