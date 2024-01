Il concerto inizia tardi, due fan fanno causa a Madonna: "Il giorno dopo dovevamo alzarci presto"

Due fan di Madonna hanno fatto causa alla pop star per aver iniziato il concerto con due ore di ritardo, causando (questa almeno è la loro tesi) qualche problema di troppo a chi aveva preso impegni per il giorno successivo. Michael Fellows e Jonathan Hadden avevano acquistato due biglietti per il live del 13 dicembre scorso al Barclays Center di New York: lo show sarebbe dovuto iniziare alle 20.30, ma la cantante si è presentata sul palco solo alle 22.30. Il fatto che i concerti inizino in ritardo è una consuetudine nel mondo della musica, forse però i due fan non si aspettavano che lo show terminasse così tardi.

Nella causa intentata presso la corte federale di Brooklyn, i due hanno spiegato di essere usciti dal Barclays Center intorno all'una di notte aggiungendo di aver incontrato grandi difficoltà nel tornare a casa visto che a quell'ora "i trasporti pubblici erano limitati" e il costo dei taxi si era impennato. Non solo. I due hanno spiegato che il giorno si sarebbero dovuti "alzare presto per andare lavorare" e il rientro a tarda notte ha reso complicato anche assolvere alle loro "responsabilità familiari il giorno successivo". A giudizio dei fan dunque la star e gli organizzatori dello show avrebbero violato gli obblighi previsti dal contratto utilizzando "pratiche commerciali inconcepibili, ingiuste e/o ingannevoli".