Elodie, la stoccata di Enrico Ruggeri: "Quelle sexy non hanno bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia"

Si riaccende la discussione su Elodie. Dopo il botta e risposta con Gino Paoli - che giorni fa l'ha accusata di costruire la carriera sul lato b più che sulla voce - ora è un altro famoso cantautore ad affondare il colpo.

In un'intervista rilasciata a Libero, parlando dell'argomento, Enrico Ruggeri si è espresso senza peli sulla lingua: "Posso solo dire che, nel mondo della musica, le due donne che considero più sexy sono: Nico, che era la cantante dei Velvet Underground e Debbie Harry, la cantante dei Blondie. In entrambi i casi queste avevano un tale sex appeal che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia". Ruggeri, poi, dalla musica è passato al cinema, assestando definitivamente il colpo: "Virna Lisa non ricordo di averla mai vista nuda, eppure me la ricordo come un'icona erotica".

Non è la prima volta che il cantautore dice la sua su questo tema. Ospite qualche settimana fa di Francesca Fialdini a "Da noi... A ruota libera", aveva detto: "C'è chi preferisce passare alla storia e chi preferisce passare alla cassa". Insomma, alla fine dei conti Gino Paoli sembra essere in buona compagnia.