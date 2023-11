Giulia Cecchettin, Elodie chiede un minuto di silenzio al concerto: "Un peso sul cuore". Il video

"Non posso togliermi dal cuore il peso che mi ha lasciato la notizia della morte di Giulia", con queste parole Elodie ha aperto ieri sera il suo concerto al Palapartenope di Napoli. La cantante non solo ha ricordato la 22enne uccisa dall'ex fidanzato, ma ha voluto renderle omaggio insieme a tutti i suoi fan: "Ci terrei tanto a fare insieme a voi un minuto di silenzio in sua memoria, credo che sia molto importante".

Il palazzetto si è stretto così, insieme a Elodie, nel ricordo di Giulia. Un silenzio toccante, pieno di dolore per l'ennesima vittima di femminicidio in Italia, poi il lungo applauso. In molti hanno ripreso con gli smartphone questo emozionante momento, condividendo il video sui social e ricordando ancora Giulia e la sua vita spezzata in modo ignobile.

Sono tante le artiste che da ieri stanno rivolgendo un pensiero per Giulia Cecchettin, uccisa a coltellata dall'ex fidanzato - arrestato questa mattina in Germania, durante la fuga - e gettata in un dirupo nei pressi del lago di Barcis, da Simona Ventura a Fiorella Mannoia, Antonella Clerici, e molte altre. Tutte ricordano Giulia e tutte sottolineano l'urgenza di interventi concreti per evitare altre tragedie simili.