Elodie: "Nuda come atto politico. Con gli uomini? Ho giustificato anch'io certi atteggiamenti a casa"

Criticata per le nudità mostrate nel video del suo ultimo singolo, "A fari spenti" - e nelle foto con cui lo ha lanciato sui social -, Elodie è tornata una volta per tutte sull'argomento in occasione di un incontro con la stampa per presentare il suo nuovo lavoro discografico, "Red Light". "Ho sentito qualcuno che mi ha detto che non c'era bisogno, invece c'è bisogno eccome!" ha detto con forza, aggiungendo: "Soprattutto oggi c'è bisogno di ricordare che il corpo femminile è nostro e siamo libere di decidere come esprimerci e come utilizzarlo. Il pudore deve esserci per i brutti pensieri che facciamo, non per come ci mostriamo. Mai".

Il corpo per Elodie è un "manifesto" e spogliarsi un "atto politico", soprattutto in questo momento, in cui purtroppo la donna è ancora troppo spesso vittima di violenze e soprusi: "No i donne dobbiamo in questo momento essere unite e non imitare gli atteggiamenti misogini degli uomini, comprenderci e fare rete, come fanno gli uomini. Solo così possiamo fare, creare un canale. Dobbiamo essere insieme. Il corpo femminile non dovrebbe creare ancora oggi così scandalo, di oggettificarlo, di impossessarsi del corpo femminile".

La cantante ci ha tenuto a parlare di questo tema, per cui si batte da sempre: "Sono secoli che dobbiamo fare un passo indietro e capire la fragilità dell'uomo. C'ho i co***i pieni, non è possibile che dobbiamo stare sempre a capire e a giustificare la piccolezza, perché di questo stiamo parlando. Della paura della bellezza della donna. L'uomo ha paura della donna perché la donna crea - ha detto ancora Elodie -. Come il razzismo in generale, la misoginia, la paura del diverso è perché ci vedi qualcosa meglio di te. Sono convinta di questo. Gli uomini hanno paura di noi perché noi siamo speciali". A questo punto ha coinvolto le giornaliste in sala e non si è tirata indietro a parlare di sè: "Noi donne invece la bellezza dell'uomo la vediamo e ce ne innamoriamo, con tutto che ci trattano di me**a, perché questo è alla fine dei fatti. A chi non è capitato in questa stanza? Perché poi ci convincono. A me è successo più volte e mi sono sentita in difetto. Mi sono detta: 'Elo, ma ti sei impazzita? Ti mostri in un determinato modo e poi a casa giustifichi degli atteggiamenti'. Mi è successo in passato, oggi ovviamente no".

Un appello importante quello di Elodie per le donne. Nessuna risposta diretta alla domanda sul consiglio di Giorgia Meloni di avere "la testa sulle spalle" quando si esce, ma ha comunque detto la sua: "Bisogna essere lucidi, ma non bisognerebbe non avere paura. E sensibilizzare gli uomini, che dovrebbero darci una mano. È un momento delicato, ma le donne sono sempre state le più maltrattate nella storia. È giusto puntare i piedi, ma non è giusto che io abbia paura".