Fedez attacca il ministro Schillaci sul bonus psicologo: "Fondi non sbloccati, è una presa in giro"

Oltre 300 mila firme raccolte online dalla petizione lanciata da Fedez per chiedere al Governo di stanziare fondi per la salute mentale, hanno ottenuto qualche giorno fa la risposta del ministro della Salute in persona. O meglio, l'impegno a varare il decreto per il bonus psicologo.

Per il momento, però, ancora non si muove nulla. Lo ha fatto sapere lo stesso Fedez stamattina in piazza Duomo, dove si è svolto l'evento organizzato insieme ad Avis per le donazioni del sangue. "Per il bonus psicologo, che riguarda non solo i giovani ma in realtà tutta la popolazione, il ministro Schillaci ci ha detto, ormai una settimana fa, che in pochi giorni avrebbe sbloccato i decreti attuativi. Ad oggi non ha fatto assolutamente nulla. Quindi aspettiamo il ministro" ha detto Fedez ai giornalisti presenti in piazza.

A chi gli ha chiesto di ricordare perché è importante il bonus psicologo, il rapper ha risposto pungolando ancora Schillaci: "Io vorrei ricordare le parole del ministro, che ha detto che avrebbe sbloccato i decreti attuativi ad agosto. Siamo a novembre 2023, sono i soldi del 2023. L'anno sta per finire. Cosa vogliamo fare? Prendere in giro le persone?".