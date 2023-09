Fiorella Mannoia sta male, salta il concerto: il comunicato

Problemi di salute costringono Fiorella Mannoia a fermarsi e rimandare al 2024 il concerto "Una, nessuna, centomila - In Arena", previsto per martedì 26 settembre, di cui è direttrice artistica. In un comunicato la cantante ha spiegato che le è stata diagnosticata un'ernia del disco, motivo per cui dovrà restare in totale riposo per un certo periodo.

"Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un'ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards. Certamente per diversi giorni, mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco", ha fatto sapere in un comunicato. E ancora: "I miei colleghi amici e gli organizzatori tutti, con un grandissimo gesto di affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie. Grazie a tutti, sono commossa dalla solidarietà che mi state dimostrando".

La nuova data del concerto verrà comunicata al più presto e i biglietti acquistati resteranno validi per l'evento. Sarà possibile chiedere eventuale rimborso su Ticketone e gli altri circuiti di vendita utilizzati in fase di acquisto. Resta confermata la campagna per raccogliere fondi a sostegno dei centri antiviolenza italiani e sensibilizzare contro il fenomeno della violenza di genere: da domenica 24 a sabato 30 settembre sarà attiva la campagna al numero solidale 45586.

Salta il concerto "Una, nessuna, centomila" su Rai 2

Il concerto Una, nessuna, centomila doveva essere trasmesso su Rai2 in diretta e prevedeva tantissimi ospiti come Paola Turci, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Elodie, Brunori Sas, Emma, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Tananai, Achille Lauro, Francesca Michielin e Noemi. Al suo posto è stata anticipata la messa in onda della prima puntata di Belve.