Sanremo, Geolier trionfa (anche) su TikTok: la classifica

Da quando ha trionfato nella serata cover del Festival di Sanremo - quella di ieri 9 febbraio - non si parla che di lui: Geolier. Il cantante partenopeo, infatti, è al centro delle polemiche. Il motivo? In tanti pensavano che a meritare la vittoria dovesse essere Angelina Mango. Non solo. C'è chi ha messo in dubbio la correttezza di Geolier che ha utilizzato una strategia di marketing piuttosto pesante per ricordare ai fan di votarlo. Eppure, almeno al momento, sembra tutto regolare. La polemica, quindi, risulta pretestuosa.

Anche perché Geolier può vantare su una fanbase molto ampia e su grandi numeri di vendite, sia per il suo ultimo album che per il tour, in parte già sold out. Insomma, non è esattamente un ragazzo alle prime armi, come in molti vogliono fare ceredere. Un'ulteriore conferma della grande popolarità di cui gode - qualora ce ne fosse bisogna - arriva anche grazie ai dati forniti da TikTok Italia e aggiornati alle 7.00 di oggi 10 febbraio. Ecco di cosa si tratta.

Geolier primo anche su TikTok

Quali sono le 3 canzoni più utilizzate dalla community TikTok per creare contenuti?

"I p' me, tu p' te" di Geolier (@ilverosecondino) , che si riconferma essere il brano preferito dalla community con 28.500 video; "Sinceramente" di Annalisa (@annalisaufficiale), altra conferma al secondo posto con 21.700 video; "Pazza" di Loredana Berté (@loredanaberteofficial) è stata scelta per accompagnare oltre 5.400 mila video.

I 40 video pubblicati nella giornata di ieri dal profilo TikTok @sanremorai hanno complessivamente raggiunto quasi 5 milioni di visualizzazioni mentre i 132 video pubblicati sui profili RAI raggiungono circa 11 milioni di visualizzazioni Inoltre, video creati usando i suoni delle canzoni in gara toccano superano i 73 mila video, con una crescita di oltre il 139% rispetto alla giornata del 9.02. Come andrà stasera? Considerando che si tratta della finale, si prevedono numeri da urlo.