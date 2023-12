Gigi d'Agostino, malato, torna a mostrarsi dopo un anno sui social: "Va meglio"

Gigi d'Agostino è riapparso su Instagram con una foto in primo piano, in bianco e nero. Un semplice "Buonasera..." è bastato per scatenare i commenti sul profilo del dj torinese da parte di tantissimi personaggi e persone comuni che immediatamente, come sempre, gli hanno fatto sentire il loro affetto. Gigi d'Ag, malato da tempo, ha voluto rispondere ai commenti e al collega Dj Ralf, che gli ha chiesto come stava, ha scritto: "Va molto meglio, grazie". Tra i tantissimi like ci sono quelli di Gabry Ponte, Tiesto, Giorgio Prezioso, Maurizio Benedetta, Joe T Vannelli.

Nel dicembre 2021, Gigi Dag aveva spiegato di combattere contro una malattia, senza mai precisare la natura del male che lo aveva colpito. "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore. Tanto amore. Gigi".

A gennaio 2022 aveva scritto: "Spero che questo nuovo anno mi doni un po' di pace e di forza. Un abbraccio di cose belle a tutti voi. Grazie per i vostri pensieri". Il 24 novembre 2022 era bastata una foto sorridente, al lago, per dare le prime speranze ai tantissimi fan.

Per le persone che non gli hanno mai fatto mancare il loro affetto, facendo sentire la loro vicinanza anche organizzando alcuni flash mob sotto la sua casa dove è nato, a Mirafiori, questo messaggio del Capitano, nella giornata dell'Immacolata, è stato proprio quello che desideravano da tempo, un grande regalo di Natale in anticipo.

d'a