Gigi D'Alessio, polemica per la foto con il figlio del boss: l'incontro dopo il concerto

È finita sui social e non è passata inosservata la foto di Gigi D'Alessio con Tommy Parisi, cantante neomelodico e figlio del boss barese detenuto Savino Parisi. A pubblicarla sul suo profilo Instagram è stato Parisi, aggiungendo parole di stima nei confronti dell'artista napoletano: "Straordinario, grande, umile come sempre".

Lo scatto, fatto nel backstage subito dopo il concerto di Bari - dove si vedono i due abbracciati, con Tommy Parisi che ha il pass al collo - potrebbe far pensare che tra loro ci sia confidenza, o quantomeno una conoscenza, anche se l'after show di ogni artista importante, si sa, non è sempre riservato ai soli amici e collaboratori. Spesso riescono a entrare persone vicine allo staff, o alla sicurezza, oppure ospiti invitati da altri e non dal cantante, che si presta a foto e chiacchiere. Questo forse non tutti lo sanno, o comunque lo ignorano, insinuando in questo caso che Gigi D'Alessio e il figlio del boss possano essere in qualche modo legati. Chi non arriva ad alludere tanto, critica comunque il cantautore partenopeo per essersi fatto immortalare accanto un personaggio spinoso. Sui social sono diverse le stoccate.

Gigi D'Alessio non ha commentato la foto, tantomeno la polemica social. Il cantante in passato è stato indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, ma prosciolto da ogni ipotesi di reato. "Sono andato a fare i matrimoni di tutti e nemmeno sapevo dove andavo a cantare perché a Napoli vai a cantare dappertutto, non è che se ti chiama qualcuno gli chiedi: 'Chi sei? Dammi il certificato penale'" aveva raccontato nel 2019 a Peter Gomez in un'intervista.