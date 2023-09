Giovanni Allevi dopo un anno di lotta al tumore: "Vi prego aspettatemi"

"Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo". Così Giovanni Allevi, nell'ultimo post su Instagram, annuncia il suo ritorno sulle scene. Il compositore, malato di tumore e sotto cura da un anno, fa sapere che il percorso è quasi finito.

Un momento che aspetta con ansia: "Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto, sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell'applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare - scrive - Devo però ritrovare le forze". Ci vorrà ancora un po', ma Allevi è fiducioso: "Vi prego, aspettatemi ancora un po' - chiede ai fan - cosicché io possa onorare al meglio la vostra presenza e possa vivere quegli attimi intensi di musica, di silenzio, di ricerca dell'infinito, di gioia pura, con la massima flessibilità del corpo. Ancora un po' di pazienza... aspettatemi! Presto saremo di nuovo insieme".

La risposta dei fan è strepitosa. Non solo lo aspettano, ma lo inondano di affetto con i loro messaggi sui social. "Ti aspettiamo a braccia aperte" si legge, e ancora: "Un talento puro come te si aspetta anche per l'eternità".

Il post di Giovanni Allevi