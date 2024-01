I Negramaro da Jovanotti in ospedale: "È bellezza infinita". E lui commenta il loro brano Sanremo

Prosegue la degenza di Jovanotti, operato presso l'ospedale Humanitas di Milano lo scorso mercoledì per ricostruire il femore non allineato correttamente dopo il brutto incidente della scorsa estate. E proprio lì, nella stanza che in questi giorni lo ospita, il cantautore ha ricevuto la visita dei Negramaro, band che da anni gli è legata da sincera amicizia. L'incontro è stato condiviso sui social con una foto e un messaggio che è la riprova del legame che unisce Jova a tutti i componenti del gruppo salentino.

"Siamo andati a trovare nostro fratello Lorenzo Jovanotti in ospedale dopo l’intervento che ha subito in queste ultime ore. È davvero bellezza infinita, sempre, è una stella che brilla e pronta a farlo con una luce ancora più forte di prima" si legge a corredo dello scatto: "Siamo andati a portargli un po’ d’amore fraterno, pensavamo… ma alla fine è sempre lui a lasciarti qualcosa di indescrivibile, qualcosa di cui sei tu stesso ad aver bisogno: l’energia di tutto l’universo, in un sorriso e in un abbraccio soli. Ti vogliamo bene, fratello! Non vediamo l’ora che sia musica e vita insieme, sul palco e fuori dal palco, ovunque sia… torna presto a splendere per tutti noi!".

Parole sincere che hanno trovato la replica altrettanto affettuosa di Jova a cui, proprio nella camera di ospedale, il gruppo ha fatto ascoltare Ricominciamo tutto, la canzone che porterà a Sanremo. A raccontarlo è stato lo stesso cantante commentando il piacevole incontro: "È stata una visita bellissima, siamo amici per la vita, questo pezzo vi emozionerà forte come ha fatto con me", il commento rivolto ai fan.