Laura Pausini canta, Biagio Antonacci sbuca alle spalle e le fa una sorpresa: la reazione della cantante (video)

Il World Tour di Laura Pausini sta proseguendo con un successo formidabile che adesso si sta ripetendo anche a Milano. E proprio nel capoluogo lombardo, nella prima delle quattro serate che animano il Forum di Assago, la cantante è stata destinataria di un'inaspettata sorpresa da parte del collega e soprattutto amico fraterno Biagio Antonacci. Proprio mentre si esibiva con Tra te e il mare, il brano che il cantautore scrisse per lei nel 2000, Antonacci si è presentato alle sue spalle e ha intonato con lei la "loro" canzone. Evidente lo stupore sul volto di Laura che, dopo qualche instante di incredulità, è corsa ad abbracciare Biagio tra gli applausi di presenti.

"Milano, che serata indimenticabile… Resa ancora più speciale dalla sorpresa che mi ha fatto mio fratello Biagio Antonacci. Solo lui può organizzare una cosa del genere senza che io me ne accorga!" ha scritto su X Laura Pausini condividendo il video di un momento così emozionante. I due artisti sono profondamente legati da una grande amicizia "non solo perché è la voce che ha cambiato come autore la mia carriera", ha detto qualche mese fa al Corriere Antonacci, "e mi ha aperto all'estero grazie a brani come Vivimi e Tra te e il mare. È l'unica donna amica tra gli artisti, con lei vado anche in vacanza, è una a cui piace divertirsi". Dello stesso calibro le parole che in diverse occasioni, come la nascita dell'ultimo figlio, Pausini ha avuto per lui, considerato a tutti gli effetti un fratello su cui poter contare sempre.