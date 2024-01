Laura Pausini, il video dell'emozionante dedica per Sandra Milo al concerto di Barcellona: "In Italia abbiamo salutato una stella"

Lo aveva anticipato con un post Laura Pausini: il suo concerto di Barcellona di lunedì 29 gennaio sarebbe stato dedicato a Sandra Milo. "Buon Viaggio Cara Sandra, La tua dolcezza, la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rima per sempre nel mio cuore" aveva scritto su X la cantante corredando il suo messaggio a una foto dell'attrice scomparsa: "A te sarà dedicato il concerto di Barcellona, ​​​​vola sopra di noi". E così è stato. Prima della fine della sua esibizione Laura ha parlato di Sandra Milo al suo pubblico spagnolo, raccontando con poche ma emozionanti parole, l'importanza che la sua figura ha avuto per l'Italia intera.

"In Italia oggi abbiamo salutato una grande stella, un'icona del cinema italiano che si chiama Sandra Milo e voglio dedicare l'intero concerto e questa canzone a questa donna meravigliosa. Aveva 90 anni ed era veramente un'anima splendente" ha detto Pausini. Poi rivolgendosi a lei: "Ciao Sandrina, ti mandiamo molti baci da Barcellona, tu amavi la Spagna! Guarda, ti salutiamo anche da qui con tutto il nostro cuore. Ciao Sandra!". Subito dopo Laura ha iniziato a cantare Inolvidable, (ovvero Incancellabile), uno dei pezzi che chiudono gli spettacoli spagnoli.

La figlia di Sandra Milo: "Per l'ultimo viaggio l'abbiamo vestita di bianco, come una sposa, e le abbiamo messo il rossetto"

(Di seguito il video della dedica di Laura Pausini a Sandra Milo)

