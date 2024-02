Laura Pausini, il post sull'uomo che ha sparato 17 colpi perché non è entrato al suo concerto

È delle scorse ore la notizia di un uomo che ha sparato 17 colpi di pistola contro l'ingresso secondario della Accor Hotel Arena di Parigi dove lunedì 12 febbraio si svolgeva il concerto di Laura Pausini. L'uomo ha iniziato a sparare dopo che gli era stato impedito di entrare nella struttura per partecipare allo spettacolo ed è stato arrestato. Per fortuna nessuno è stato ferito, non ci sono stati ulteriori incidenti e il live della cantante, sold out con ben 170mila spettatori, è proseguito senza intoppi.

Sull'accaduto è intervenuta la stessa cantante per tranquillizzare chi si è allarmato per la notizia, assicurando che né lei né il suo pubblico si sono accorti di nulla dal momento che la vicenda si è svolta fuori dalla struttura mentre era in corso la sua esibizione. "Siccome ho parenti, amici e fan allarmati dalla notizia che gira su Parigi, sento di dover intervenire. Soprattutto perché ciò che leggo mi dicono non corrispondere esattamente a ciò che è avvenuto. Mi sono documentata nelle ultime ore", ha premesso Pausini: "Ieri sera (e sia io che il pubblico presente lo abbiamo scoperto come voi solo oggi!) fuori dal palasport dove si è tenuto il mio concerto di Parigi, un uomo in stato confusionale ha sparato ad una delle porte secondarie del palasport ed è stato arrestato. Nessuno di noi si è accorto di nulla. Lo spettacolo è iniziato ed è finito senza che noi sapessimo nulla e senza alcun problema. Ripeto, io stessa l’ho scoperto oggi dai giornali. L’accaduto non ha nulla a che fare con il nostro tour. Non ci sono altre notizie. Un bacio".

Cos'è successo fuori dalla Accor Hotel Arena

Secondo quanto riporta Le Parisien erano circa le 20:00 quando, sul Boulevard de Bercy, l'uomo si sarebbe presentato di fronte all'ingresso vip dell'arena. Non aveva né il biglietto né un invito ma voleva comunque entrare e dunque è stato respinto dalla sicurezza. A quel punto, invece di andare via, sarebbe andato verso l'uscita di emergenza, avrebbe tirato fuori la pistola e aperto il fuoco contro la porta a vetri. La polizia sarebbe prontamente intervenuta cercando di calmarlo, riuscendo a fargli deporre l'arma prima di arrestarlo. I presenti hanno raccontato di come l'uomo fosse in evidente stato di alterazione. In totale sono stati esplosi 17 colpi, da una semiautomatica calibro 7,65, ha esploso 17 colpi.