Ligabue ha la febbre e rinvia i concerti. La rabbia dei fan: "Hai idea di quanto abbiamo speso?"

L'influenza ha colpito anche Luciano Ligabue, che si è visto costretto ad annullare i concerti di Roma ed Eboli. Subito è montata la rabbia tra i fan del cantautore per la data nella Capitale. La notizia dell'annullamento del concerto è arrivata poco prima delle 21.30 di ieri 19 novembre, quando il Palasport si era già riempito. "Ore di attesa al freddo. Vergognoso", si sono lamentati i fan in attesa di vedere Ligabue a Roma. "Siamo venute da fuori regione. Hai idea delle spese che abbiamo affrontato oltre al biglietto?! Pensavamo fosse un comico il signore che ha dato l’ annuncio. Cattiva gestione. Pessima", lamenta invece un'altra fan. Poi il rocker è intervenuto sui social e si è scusato: "Ho provato di tutto per porvi rimedio, mi sono imbottito di cortisone fino a mezz’ora fa, ho fatto le prove al microfono fino alle 8 nonostante voi foste dentro al Palaeur, io ero dietro a fare dei tentativi per capire se c’era qualcosa da salvare ma non posso pensare di fare un brutto concerto a Roma, non ve lo meritate voi e non me lo merito nemmeno io", spiega sui social la star 63enne. Il concerto nella Capitale è stato rinviato al 9 dicembre.

Meglio è andata per i fan del cantante emiliano in attesa dell'appuntamento campano: le date previste al PalaSele di Eboli domani, martedì 21 e mercoledì 22 novembre, sono posticipati al 3 e 4 dicembre. "A malincuore dunque l'artista - è scritto in una nota - ha dovuto rimandare l'abbraccio con i fan della Campania che lo attendono a Eboli, unica tappa in regione del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa, che prende il titolo dall'ultimo album di inediti di Ligabue". "DEDICATO A NOI" (Warner Music Italy) il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale di Ligabue, a una settimana dall'uscita è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK degli album e dei vinili più venduti. Il tour del rocker riprenderà il 24 novembre da Bari.