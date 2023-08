Loredana Bertè, lo sfogo sul palco: "Anch'io vittima di un bastardo. Non sono carne"

Lo stupro di gruppo di Palermo ha fatto alzare un coro, da nord a sud, per dire basta alla violenza sulle donne. "Io non sono carne". A gridarlo ieri sera a Palmi, in Calabria, anche Loredana Bertè.

La cantante ha dedicato un momento del suo concerto a questo tema, purtroppo sempre più urgente, lanciando un messaggio importante dal palco: "Io stessa sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentato, massacrata di botte e lasciata a Torino su una strada del ca*** - ha tuonato, raccontando la sua esperienza personale - Ogni sei ore un femminicidio, per non parlare poi degli abusi come quelli di Palermo". E prima di continuare a cantare, tra gli applausi, ha ribadito con forza: "Per questo ho smesso di tacere. Io non sono carne".

Il video sta facendo il giro del web e sono tante le donne che hanno ringraziato Loredana Bertè, da Elodie a Noemi e Asia Argento, che si è detta fiera di lei: "Power to you".

Il video pubblicato da Loredana Bertè